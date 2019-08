Que saudade: Arsenal faz 'festa' nas redes pelos 20 anos da chegada de Thierry Henry

Gunners fizeram uma série de publicações nas redes sociais lembrando os bons momentos do francês pelo clube

3 de agosto de 1999. Foi neste dia que o atacante Thierry Henry foi apresentado como novo reforço do , que celebrou neste sábado (3), em suas redes sociais, o aniversário da contratação do francês. Os Gunners relembraram desde a apresentação do atacante chamando-o de "rei", além de repassar o primeiro gol dele pelo clube e outros lances.

Henry é considerado por muitos o maior jogador da história do Arsenal. O jogador se adaptou rapidamente ao estilo de jogo da equipe, treinada à epoca por Arsene Wenger e foi o artilheiro do time em todas as temporadas pelo clube, exceto em 2006-07, quando sofreu com lesões.

O francês é o maior artilheiro da história do clube, com 228 gols e conquistou a Premier League duas vezes, a Copa da três vezes, além de duas Supercopas da Inglaterra, e participou também da campanha do vice-campeonato da em 2005-06.