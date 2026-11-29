Compartilhar Siga GOAL no Google

O Bayern de Munique avalia recorrer a um rosto conhecido para resolver a falta de opções no ataque. A lesão do artilheiro Harry Kane obrigou o clube a buscar soluções urgentes para reforçar o setor ofensivo, e o nome do camaronês Eric Maxim Choupo-Moting, ex-atacante do time, aparece entre as alternativas para voltar à Allianz Arena durante a janela de transferências de inverno.

Publicidade

Segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg, Choupo-Moting não se opõe a voltar ao clube bávaro. Seu contrato com o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, está perto do fim, e ele ficará livre no mercado em janeiro.

A diretoria do Bayern estuda a possibilidade de contratá-lo até o fim da atual temporada, como uma opção extra para o ataque, sem que ele represente necessariamente um substituto de longo prazo para Harry Kane.

Um retorno conhecido

O atacante camaronês conhece bem o ambiente do Bayern de Munique, onde vestiu a camisa do time por quatro temporadas, após chegar do Paris Saint-Germain em 2020 sem custos de transferência.

Publicidade Publicidade

Durante sua passagem pelo gigante alemão, marcou 38 gols em 122 partidas e ofereceu soluções ofensivas que fizeram dele uma opção útil para a equipe em diferentes momentos.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Choupo-Moting tem 37 anos, mas as informações indicam que ele ainda está em boa forma física. Além disso, está disposto a aceitar um papel limitado no elenco, o que permitiria ao clube contar com uma opção extra no banco de reservas, mesmo depois que Harry Kane voltar a jogar.

Esse ponto pesa nos planos do Bayern, que não procura necessariamente um atacante para disputar a vaga de titular com seu artilheiro inglês, mas sim um jogador capaz de preencher a lacuna durante a ausência dele.

Publicidade

Empresário do jogador deixa a decisão com o Bayern

Por sua vez, Roger Wittmann, empresário de Choupo-Moting, deixou a porta aberta para um possível retorno, mas ressaltou que a decisão final cabe à diretoria do Bayern de Munique, já que o clube conhece bem o jogador e o seu potencial.

Publicidade

“Cabe ao Bayern de Munique tomar a decisão, e não precisamos fazer nenhuma recomendação. Eles o conhecem muito bem, ele passou anos no vestiário do time todos os dias”, disse Wittmann em entrevista ao jornal “Bild”.

E acrescentou: “Eles sabem exatamente que tipo de pessoa e de jogador vão receber. Por isso, acredito que o Bayern vai tomar a decisão certa e encontrar o atacante ideal em janeiro”.

Publicidade

Crise no ataque pressiona Kompany

A movimentação ocorre em meio a uma clara crise de opções ofensivas à disposição do técnico Vincent Kompany. No momento, o Bayern tem apenas um atacante disponível no elenco principal, o que torna a contratação de mais um jogador uma necessidade para ter alternativas nas próximas semanas, sobretudo com vários atletas ainda fora por lesão.

Publicidade

As preocupações do clube bávaro não se limitam à falta de peças: os resultados na Bundesliga também caíram, com apenas uma vitória nas últimas quatro partidas da competição. O Bayern espera que as movimentações na janela de inverno ajudem a recuperar a estabilidade no ataque, e o retorno de Choupo-Moting pode ser uma solução rápida e de risco relativamente baixo, considerando sua experiência anterior com o time e o conhecimento do ambiente. A decisão final, porém, continua nas mãos da diretoria do clube.