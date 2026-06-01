Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jerdy Schouten of PSV Eindhoven, Goalkeeper Matej Kovar of PSV Eindhoven, Sergino Dest of PSV Eindhoven, Yarek Gasiorowski of PSV Eindhoven, Anass Salah-Eddine of PSV Eindhoven, Ismael Saibari of PSV Eindhoven, Mauro Junior of PSV Eindhoven, Joey Veerman of PSV Eindhoven, Paul Wanner of PSV Eindhoven, Guus Til of PSV Eindhoven and Couhaib Driouech of PSV Eindhoven looks on PSV Eindhoven v Atletico de Madrid, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD6, PSV Eindhoven v Atletico de Madrid, PSV Stadion, December 9, 2025, Eindhoven, Netherlands.Imago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Que pena: o PSV exerce a opção de compra por 8 milhões de euros, mas acaba perdendo a jogada

Mercado da bola
PSV Eindhoven
A. Salah-Eddine
AS Roma

O PSV está levando muito a sério a possibilidade de Anass Salah-Eddine não retornar a Eindhoven, segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. O clube vem tentando há meses adquirir definitivamente o lateral-esquerdo, que está emprestado pela AS Roma, mas ainda não se chegou a um acordo. Por isso, o PSV já está buscando outras opções para a posição de lateral-esquerdo.

Salah-Eddine impressionou no PSV na última temporada, jogando por empréstimo. O lateral-esquerdo de 24 anos teve um ótimo desempenho na primeira parte da temporada, mas, após a Copa Africana de Nações, enfrentou problemas físicos, o que fez com que seu nível de desempenho caísse.

Apesar disso, o PSV gostaria de continuar com ele. O clube de Eindhoven possuía uma opção de compra de oito milhões de euros e comunicou à AS Roma que pretendia exercê-la. No entanto, uma transferência definitiva depende de um acordo pessoal com o jogador.

É aí que está o problema, por enquanto. O PSV tenta contratar Salah-Eddine com um contrato de vários anos, mas sua assessoria não aceitou a proposta. Por isso, não se sabe se a opção de compra acordada anteriormente ainda é válida.

Caso Salah-Eddine ainda esteja aberto a um retorno, o PSV talvez precise negociar novamente com a AS Roma. Isso se torna ainda mais complicado devido às mudanças ocorridas na direção do clube italiano.

Por enquanto, um retorno a Roma parece ser o cenário mais provável. O zagueiro ainda tem contrato até meados de 2028 e terá novamente a chance de conquistar uma vaga no time, depois de não ter conseguido garantir uma vaga de titular anteriormente.

Publicidade