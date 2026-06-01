Que pena: o PSV exerce a opção de compra por 8 milhões de euros, mas acaba perdendo a jogada

O PSV está levando muito a sério a possibilidade de Anass Salah-Eddine não retornar a Eindhoven, segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. O clube vem tentando há meses adquirir definitivamente o lateral-esquerdo, que está emprestado pela AS Roma, mas ainda não se chegou a um acordo. Por isso, o PSV já está buscando outras opções para a posição de lateral-esquerdo.

Salah-Eddine impressionou no PSV na última temporada, jogando por empréstimo. O lateral-esquerdo de 24 anos teve um ótimo desempenho na primeira parte da temporada, mas, após a Copa Africana de Nações, enfrentou problemas físicos, o que fez com que seu nível de desempenho caísse.

Apesar disso, o PSV gostaria de continuar com ele. O clube de Eindhoven possuía uma opção de compra de oito milhões de euros e comunicou à AS Roma que pretendia exercê-la. No entanto, uma transferência definitiva depende de um acordo pessoal com o jogador.

É aí que está o problema, por enquanto. O PSV tenta contratar Salah-Eddine com um contrato de vários anos, mas sua assessoria não aceitou a proposta. Por isso, não se sabe se a opção de compra acordada anteriormente ainda é válida.

Caso Salah-Eddine ainda esteja aberto a um retorno, o PSV talvez precise negociar novamente com a AS Roma. Isso se torna ainda mais complicado devido às mudanças ocorridas na direção do clube italiano.

Por enquanto, um retorno a Roma parece ser o cenário mais provável. O zagueiro ainda tem contrato até meados de 2028 e terá novamente a chance de conquistar uma vaga no time, depois de não ter conseguido garantir uma vaga de titular anteriormente.