Compartilhar Siga GOAL no Google

O Liverpool conquistou a Premier League em 2024-25, mas quantas peças faltam nesse quebra-cabeça para repetir o feito? O ex-jogador do clube Paul Ince disse à GOAL que são necessários ao menos três reforços em Anfield, e mais contratações podem ser necessárias caso algumas estrelas experientes deixem seus contratos chegar ao fim.

Publicidade

Alguns jogadores se aproximam do fim do contrato

O zagueiro holandês Virgil van Dijk, capitão da equipe, deixará Merseyside sem custos de transferência no verão de 2027, quando seu contrato terminar. Há a possibilidade de que o goleiro brasileiro Alisson, há muito tempo no clube, siga o mesmo caminho .

Ainda há tempo para iniciar e concluir negociações de renovação com jogadores importantes, já que o Liverpool não quer se ver obrigado a reforçar todos os setores em uma única janela de transferências.

Liverpool gastou alto em contratações

O clube gastou alto logo após conquistar seu último título da primeira divisão, batendo recordes de transferências com as contratações de jogadores como Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Jeremie Frimpong . O Liverpool não conseguiu estabelecer uma nova hegemonia nacional em Anfield, o que acabou levando à demissão do técnico Arne Slot.

Andoni Iraola agora comanda a equipe e também recebeu recursos para gastar: 123 milhões de libras (US$ 162 milhões) foram investidos no ponta Bradley Barcola, ex-Paris Saint-Germain e campeão da Champions League. Ele ainda não conseguiu mostrar seu melhor futebol com regularidade .

Publicidade Publicidade

O Liverpool, porém, parece ter boas opções no ataque. É na defesa que uma reformulação significativa pode ser necessária, com o jogador Ronald Araujo, emprestado pelo Barcelona, atuando atualmente de forma improvisada na lateral direita , especialmente diante da longa despedida de Van Dijk.

Tópicos relacionados

Como o Liverpool pode voltar a disputar o título?

Ince reconhece essa necessidade. Em entrevista concedida em parceria com o freebets.com, o ex-meio-campista do Liverpool disse à GOAL, ao ser perguntado de quantos reforços o clube precisa para voltar a disputar o título: “Se você olhar para Van Dijk agora, ele tem 35 anos, mas ainda joga muito. Ainda consegue jogar. É um jogador muito bom. É um grande jogador, Van Dijk. Mas, conforme você envelhece, fica mais difícil. E houve momentos neste ano em que ele foi superado e não conseguiu se recuperar. Mas ainda é um zagueiro de nível mundial.

“[Jeremy] Jacquet chegou e acho que tem sido absolutamente brilhante. Mas aí você tem Araujo jogando na lateral direita. Ele era zagueiro quando estava no Barcelona. [Milos] Kerkez não me convenceu muito na lateral esquerda.

Publicidade

“No meio-campo, o jovem [Trey] Nyoni, acho que ele vai ser um grande jogador. Barcola ainda precisa engrenar. Se o Liverpool conseguir fazer esses jogadores renderem juntos, Wirtz, Barcola e Isak formam um trio de ataque e tanto. Rio [Ngumoha] também está chegando.

“Mas eles precisam de mais um zagueiro. Sem dúvida, precisam de dois laterais. Acho que deixar [Andy] Robertson ir para o Tottenham talvez tenha sido um pequeno erro. E, claro, Trent [Alexander-Arnold] foi para o Real Madrid porque queria sair.

Publicidade

“Eles precisam de dois laterais, sem dúvida. Ainda acho que Alisson tem mais uns dois anos pela frente. Se conseguirem fazer aquele trio de ataque render, com Gakpo, acho que a equipe ficará bem.

“O Arsenal é, obviamente, o claro favorito ao título, mas não está jogando muito bem. Ainda falta muito, muito tempo. Muita coisa pode acontecer. E, se o Liverpool engrenar, especialmente em Anfield, ainda não dá para descartá-lo da disputa pelo título.”

Publicidade

Manchester United visita Anfield na próxima partida

O Liverpool ocupa atualmente a quarta posição na tabela da Premier League, com 18 pontos em 10 jogos até agora. Já está nove pontos atrás do atual campeão Arsenal, mas ainda não está completamente fora da disputa.

O clube pode conseguir um resultado que eleve o moral em sua próxima partida. Na volta após a pausa internacional de novembro, receberá o velho rival Manchester United, comandado por seu novo técnico, Mauricio Pochettino , em Anfield, no domingo.