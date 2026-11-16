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Romelu Lukaku, lenda da Bélgica, anunciou sua aposentadoria da seleção após uma carreira de 16 anos, encerrada como o maior artilheiro da história do país. Companheiro de equipe de longa data, Thibaut Courtois prestou uma homenagem emocionada ao atacante após o anúncio.

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Chega ao fim uma trajetória de recordes

O atacante de 33 anos confirmou oficialmente, na segunda-feira, sua despedida da seleção após uma carreira na qual se tornou o maior artilheiro a vestir a camisa da Bélgica. Depois de um período de reflexão durante a pausa para os jogos de seleções, em que permaneceu no banco de reservas na vitória sobre a Itália, o ex-jogador de Chelsea e Manchester United decidiu que era hora de se afastar.

Lukaku foi um dos pilares da célebre "geração de ouro" da Bélgica e representou o país em quatro edições da Copa do Mundo da FIFA. Seu maior feito no torneio veio em 2018, quando ajudou a levar a equipe ao histórico terceiro lugar na Rússia. Em uma despedida emocionada publicada nas redes sociais, o atacante expressou satisfação com a trajetória percorrida desde sua estreia.

"Nestes 16 anos, dei tudo o que tinha pela seleção… Passei por todas as emoções possíveis. Aos torcedores da Bélgica, obrigado pelo apoio que deram à nossa equipe. Tenho orgulho de ter representado meu país em quatro Copas do Mundo e três Campeonatos Europeus", disse o atacante.

Courtois lidera as homenagens ao seu 'irmão'

A notícia provocou uma onda imediata de homenagens no mundo do futebol, liderada por Courtois, companheiro de equipe de Lukaku há muitos anos. O goleiro do Real Madrid recorreu às redes sociais para celebrar a carreira do jogador com quem atuou por mais de uma década e meia.

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Em sua conta oficial no Instagram, Courtois publicou uma mensagem emocionada para o amigo: "16 anos dando tudo pelo nosso país. Que jornada, meu irmão. De todas as batalhas em campo aos momentos inesquecíveis que compartilhamos com a camisa da Bélgica, foi uma honra estar ao seu lado. Você deu tudo por esta equipe, sempre com paixão, orgulho e de coração."

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Ele acrescentou: "O que você conquistou pela Bélgica é incrível, e seu legado permanecerá por gerações. Mas, além dos gols e recordes, sempre vou me lembrar dos momentos que compartilhamos, os bons, os difíceis e todos os outros. Obrigado por tudo, lukaku. Tenho orgulho de ter compartilhado esta jornada com você."

Em paz ao encerrar a trajetória

Apesar da repercussão de sua saída, Lukaku parece se despedir sem arrependimentos ou dúvidas sobre sua contribuição à seleção. Nos últimos meses com o grupo, passou a ter um papel menor, mas sua influência como líder experiente continuou significativa até o fim.

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"Nunca vou esquecer esses momentos. Estou em paz com minha decisão de parar por aqui. Foi incrível. Foi prazeroso. Sou grato", acrescentou Lukaku em sua última mensagem ao público belga.