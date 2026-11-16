Romelu Lukaku, lenda da Bélgica, anunciou sua aposentadoria da seleção após uma carreira de 16 anos, encerrada como o maior artilheiro da história do país. Companheiro de equipe de longa data, Thibaut Courtois prestou uma homenagem emocionada ao atacante após o anúncio.
Chega ao fim uma trajetória de recordes
O atacante de 33 anos confirmou oficialmente, na segunda-feira, sua despedida da seleção após uma carreira na qual se tornou o maior artilheiro a vestir a camisa da Bélgica. Depois de um período de reflexão durante a pausa para os jogos de seleções, em que permaneceu no banco de reservas na vitória sobre a Itália, o ex-jogador de Chelsea e Manchester United decidiu que era hora de se afastar.
Lukaku foi um dos pilares da célebre "geração de ouro" da Bélgica e representou o país em quatro edições da Copa do Mundo da FIFA. Seu maior feito no torneio veio em 2018, quando ajudou a levar a equipe ao histórico terceiro lugar na Rússia. Em uma despedida emocionada publicada nas redes sociais, o atacante expressou satisfação com a trajetória percorrida desde sua estreia.
"Nestes 16 anos, dei tudo o que tinha pela seleção… Passei por todas as emoções possíveis. Aos torcedores da Bélgica, obrigado pelo apoio que deram à nossa equipe. Tenho orgulho de ter representado meu país em quatro Copas do Mundo e três Campeonatos Europeus", disse o atacante.
Courtois lidera as homenagens ao seu 'irmão'
A notícia provocou uma onda imediata de homenagens no mundo do futebol, liderada por Courtois, companheiro de equipe de Lukaku há muitos anos. O goleiro do Real Madrid recorreu às redes sociais para celebrar a carreira do jogador com quem atuou por mais de uma década e meia.
Em sua conta oficial no Instagram, Courtois publicou uma mensagem emocionada para o amigo: "16 anos dando tudo pelo nosso país. Que jornada, meu irmão. De todas as batalhas em campo aos momentos inesquecíveis que compartilhamos com a camisa da Bélgica, foi uma honra estar ao seu lado. Você deu tudo por esta equipe, sempre com paixão, orgulho e de coração."
Ele acrescentou: "O que você conquistou pela Bélgica é incrível, e seu legado permanecerá por gerações. Mas, além dos gols e recordes, sempre vou me lembrar dos momentos que compartilhamos, os bons, os difíceis e todos os outros. Obrigado por tudo, lukaku. Tenho orgulho de ter compartilhado esta jornada com você."
Em paz ao encerrar a trajetória
Apesar da repercussão de sua saída, Lukaku parece se despedir sem arrependimentos ou dúvidas sobre sua contribuição à seleção. Nos últimos meses com o grupo, passou a ter um papel menor, mas sua influência como líder experiente continuou significativa até o fim.
"Nunca vou esquecer esses momentos. Estou em paz com minha decisão de parar por aqui. Foi incrível. Foi prazeroso. Sou grato", acrescentou Lukaku em sua última mensagem ao público belga.
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Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”