Que horas o Palmeiras joga na semifinal do Mundial de Clubes 2022?

Atual campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras representará a América do Sul, pela segunda vez consecutiva, na disputa do Mundial de Clubes, organizado pela Fifa.

O grande desafio da equipe Alviverde é passar do duelo da semifinal, já que a equipe foi derrotada nesta fase pelo Tigres, do México, na edição passada.

Além do Palmeiras, o Mundial de Clubes dessa edição terá o Chelsea, Al-Hilal, Al-Ahly, Monterrey, Al-Jazira e o AS Pirae, que já foi eliminado na primeira fase.

Agora, o Verdão aguarda a definição do seu adversário para a disputa da semifinal. Ainda assim, a Fifa, organizadora da competição, já definiu o horário e local da partida do clube brasileiro.

Pensando nisso, a GOAL te mostra quando o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes.

Que horas o Palmeiras joga no Mundial de Clubes?

A Fifa definiu que o jogo do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes será na próxima terça-feira, 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Al Nahyan, nos Emirados Árabes Unidos.

Dessa forma, o Palmeiras agurda o vencedor do duelo entre Al-Ahly, do Egito, e Monterrey, do México, que acontece neste sábado (4), às 13h30 (de Brasília).