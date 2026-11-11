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Peter Schmeichel acusou o Manchester United de tratar Michael Carrick com desrespeito. Sob pressão, o treinador continua comandando os treinos enquanto o clube prepara Mauricio Pochettino para substituí-lo. O ídolo do Manchester United insiste que Carrick não tem culpa pela má fase da equipe e diz que a diretoria deve apoiá-lo ou pôr fim agora à situação dolorosa que ele enfrenta.

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Schmeichel critica duramente a diretoria do Manchester United

Carrick deve ser demitido após o diretor-executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox viajarem a Mônaco para se reunir com o coproprietário Sir Jim Ratcliffe. O técnico da seleção dos Estados Unidos, Pochettino, é o nome escolhido para substituí-lo. Ainda assim, segundo o Daily Mail, Carrick comandou o treino em Carrington pelo segundo dia consecutivo na quarta-feira.

Em participação no The Overlap Daily, Schmeichel disse: “Acho que a maneira como isso está acontecendo é muito desrespeitosa com ele. Para ser sincero, não acho que ele esteja fazendo nada de errado. Sei que a equipe sob seu comando está na posição em que está na tabela, mas não atribuo toda a responsabilidade a ele.”

Ex-goleiro culpa as contratações, não Carrick

O United está na zona de rebaixamento durante a pausa para as seleções e não vence uma partida da Premier League desde o fim de agosto, apesar das reações nos minutos finais contra Roma e Aston Villa. Schmeichel acredita que o problema está em quem cuida das contratações do clube e destaca que o United sofreu 30 gols em 10 jogos.

“Eles passaram uma janela de transferências inteira sem contratar um único defensor”, disse. “Falou-se um pouco sobre Lewis Hall se juntar ao clube ou sobre uma tentativa de contratar Lewis Hall. Isso não aconteceu. Então, contrataram três meio-campistas.”

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Schmeichel se irrita com a demora do Manchester United para dispensar Carrick

Schmeichel reconhece que treinadores raramente permanecem por muito tempo na Premier League, mas está furioso com a maneira como o United conduz a mudança. “Se estão procurando outra pessoa, então o dispensem”, disse. “Não deixem que ele apareça para treinar a equipe ontem. Ele comandou o treino ontem. Isso não é um desrespeito?

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“Ele é uma pessoa muito, muito boa. É uma das pessoas mais gentis que você vai conhecer na vida. Então, tratem o cara com respeito. Digam a ele: ‘Desculpe, amigo. Não achamos que você seja o futuro aqui. Aqui está um cheque. Siga em frente.’ Mas não estão fazendo isso. Estão prolongando a situação.”

O que vem a seguir para Carrick e Pochettino

A diretoria do United está conversando com Pochettino durante a noite e se prepara para comunicar a demissão a Carrick pessoalmente na quinta-feira. Romper o contrato de Pochettino com a seleção dos Estados Unidos custará cerca de 7 milhões de libras, valor que o United está disposto a pagar.

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Ainda não está claro se ele comandará os Estados Unidos contra o Haiti na Liga das Nações da Concacaf antes de assumir o cargo. Depois da pausa, o United terá uma viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool.