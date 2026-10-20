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real madrid barcelonaGetty Images
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"Que escândalo!": a TV do Real Madrid dispara: o Merengue vai enfrentar 17 árbitros no clássico

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Espanha

Por quê?

A televisão oficial do Real Madrid intensificou seu ataque ao Barcelona e à arbitragem espanhola, aproveitando as conversas captadas pela câmera "refcam" durante o confronto da equipe catalã contra o Real Betis para acusar os jogadores de Hansi Flick de influenciar as decisões dos árbitros, dias antes do aguardado Clássico entre os rivais.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", as imagens que mostraram vários jogadores do Barcelona pedindo ao árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea que revisasse a possível existência de um toque de mão no lance que terminou com o gol de Giovani Lo Celso provocaram uma nova onda de críticas pelo canal oficial do Real Madrid, que considerou o ocorrido uma prova da interferência dos jogadores no direcionamento das decisões arbitrais.

O canal dirigiu duras acusações aos jogadores do Barcelona, usando uma expressão polêmica para descrever o que espera o Real Madrid no Clássico, ao afirmar: "O Real Madrid terá que enfrentar 17 árbitros no Clássico; 3 em campo, o quarto árbitro, o árbitro de vídeo e seu assistente, além de 11 jogadores do Barcelona, que também são árbitros".

O ataque da "RMTV" não parou por aí, mas acusou os jogadores da equipe catalã de influenciar os lances que são submetidos à revisão por meio da tecnologia de vídeo, dizendo: "Diante de 17 árbitros, a tarefa se torna extremamente complicada. Agora os jogadores do Barcelona decidem quais lances são revisados pela tecnologia de vídeo e quais não são; porque eles também se tornaram árbitros. São eles que comandam as partidas. É um escândalo".

O canal madrileno também questionou a ausência de qualquer consequência para o que descreveu como abusos, e relacionou isso com as preocupações em torno das decisões arbitrais no próximo confronto entre os rivais, acrescentando: "Em qualquer outro campeonato, isso teria consequências. O que aconteceu no domingo gera grandes complicações por razões que todos conhecemos".

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25 de out. de 2026

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Arda Güler entra na roda da polêmica

O ataque da televisão do Real Madrid se estendeu à polêmica arbitral que acompanhou o confronto da equipe merengue, depois de o canal defender o turco Arda Güler no lance polêmico com o jogador do Sevilla, Vargas, criticando o que considerou um foco midiático no lance, em contraste com o que descreveu como a negligência diante das repetidas agressões sofridas pelo jogador turco.

O canal afirmou: "Contra tudo e contra todos, diante de um sistema e de um aparato midiático em que os formadores de opinião sincronizada só falam de um lance cinzento entre Güler e Vargas, apesar de o jogador também ter sofrido agressões em diversas ocasiões".

A "RMTV" também renovou suas críticas à forma como os lances são exibidos durante a transmissão televisiva, retomando sua queixa recorrente sobre a não exibição de alguns ângulos que considera necessários para avaliar as situações arbitrais, afirmando que o canal sempre alertou para a existência de lances que não são mostrados aos telespectadores, apesar de ter sido alvo, anteriormente, de acusações de promover teorias da conspiração.

O canal encerrou seu ataque apontando que um único lance polêmico pode ser suficiente, do seu ponto de vista, para mudar o rumo das coisas, em nova escalada do clima em torno do Clássico, cuja tensão aumenta com a retomada do embate entre Real Madrid e Barcelona sobre a arbitragem.

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