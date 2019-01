Que dupla! Messi e Suárez marcaram mais gols que 90 times da Europa em 2018

Quantidade de tentos anotados pela dupla equivale a quase 60% das bolas que o Barcelona colocou nas redes adversárias no último ano na La Liga

Luis Suárez e Lionel Messi foram protagonistas da dupla de atacantes que foram às redes mais vezes que quase 90 equipes do futebol europeu no ano calendário de 2018 graças aos 60 gols marcados na La Liga.

Entre os times que tiveram um ataque com menos rendimento que o uruguaio e o argentino estão o Eintracht Frankfurt, com 59 gols, mesma quantidade do Atlético de Madrid e do Sevilla. Até o Milan, com 59 bolas nas redes adversárias em 2018. não foi capaz de superar os jogadores do Barcelona.

No Campeonato Espanhol, considerando o fim da temporada anterior e o início da atual, os 60 tentos da dupla equivalem a quase 60% de participação de ambos em quase todos os gols marcados da equipe. Uma marca que impressiona no mundo do futebol

A equipe Blaugrana também possui números que fazem inveja nos rivais. No ano passado, a equipe fez 102 gols, o que a coloca como a mais goleadora das cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Itália e Inglaterra).