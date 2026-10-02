O apresentador britânico, que é amigo próximo do astro do Al-Nassr desde a entrevista de 2022 que causou grande repercussão, atacou diretamente o técnico da Seleção na plataforma X. "Que babaca arrogante. Jesus nunca foi bom o bastante para jogar por Portugal e agora se diverte rebaixando os maiores jogadores do país", escreveu o homem de 61 anos.

O estopim da controvérsia foi a saída do atacante de 41 anos do hotel da seleção na noite de terça-feira, após uma conversa com o presidente da federação, Pedro Proenca. Antes disso, Jesus havia decidido escalar Gonçalo Ramos como titular no jogo fora de casa pela Liga das Nações contra a Dinamarca (que Portugal venceu por 4 a 2) e deixar Ronaldo novamente no banco. Já na partida anterior da seleção, contra a Noruega, o veterano apenas assistiu durante os 90 minutos.

Na sequência, a tradicional camisa 7 de Ronaldo para o jogo contra a Dinamarca foi entregue a Rafael Leao. Morgan também criticou duramente essa decisão.

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O que Piers Morgan disse sobre a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo?

"Depois de tudo o que Cristiano fez por Portugal, por que diabos o tratam assim? Ontem foi o aniversário do pai dele e ele jogou pelo seu país no dia seguinte à morte dele. É vergonhoso ver esse desrespeito chocante ao maior jogador deles", escreveu Morgan.

A saída de CR7 ganhou imediatamente uma enorme dimensão. Assim, além da irmã do capitão, também o primeiro-ministro de Portugal entrou no debate sobre a forma como o recordista de jogos pela seleção vem sendo tratado.

Se a carreira de Ronaldo na seleção terminou de vez com sua saída, o jogador de 41 anos, que respondeu com um comunicado, ainda deixou em aberto. No entanto, um retorno sob o comando do técnico Jesus, que já o treinou no Al-Nassr na temporada passada, parece neste momento altamente improvável.