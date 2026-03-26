Que assistência de sonho de Arda Güler! O sonho da Turquia na Copa do Mundo continua vivo após a vitória por 1 a 0 sobre a Romênia

Aos 53 minutos, Ferdi Kadioglu, do Brighton & Hove Albion, da Premier League, marcou o primeiro gol contra a Romênia na semifinal das eliminatórias da Copa do Mundo, após uma rápida arrancada e um chute forte. No entanto, o que foi decisivo para o gol foi a belíssima assistência de Arda Güler, estrela do Real Madrid. Pela direita do meio-campo, Güler cruzou com precisão para Kadioglu dentro da área.
O gol que abriu o placar para a Turquia em uma partida até então sem grandes acontecimentos, na qual a Turquia teve mais posse de bola, mas poucas chances. Os turcos mantiveram o placar de 1 a 0 até o final e agora enfrentarão na final o vencedor da partida entre Eslováquia e Kosovo.