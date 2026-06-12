Quatro mudanças em relação ao jogo contra o Egito... A escalação prevista do Brasil contra o Marrocos

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, praticamente definiu a escalação titular que enfrentará o Marrocos, partida marcada para amanhã, domingo (horário da costa leste dos EUA), válida pela primeira rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.
De acordo com a versão brasileira da rede “ESPN”, Ancelotti voltou a escalar a mesma formação durante o último treino, o que deu uma indicação clara sobre o time titular.
Espera-se que a escalação contra o Marrocos tenha várias mudanças em relação ao amistoso anterior contra o Egito (2 a 1), já que Ancelotti escalará Danilo, Gabriel Magalhães, Alex Sandro e Matheus Cunha no lugar de Wesley, Roger Ibáñez, Douglas Santos e Igor Thiago.
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E, de acordo com a rede brasileira, espera-se que a Seleção entre em campo com a seguinte escalação:
Alisson no gol, com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro na defesa.
No meio-campo: Casemiro e Bruno Guimarães, e no ataque Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
A seleção brasileira sonha com seu sexto título na Copa do Mundo, enquanto os Leões do Atlas buscam repetir e talvez superar o feito da última edição, quando chegaram às semifinais (Catar 2022).