A seleção do Marrocos se prepara para um confronto de peso contra a França, nesta noite de quinta-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Este confronto se repete pela segunda Copa do Mundo consecutiva, já que as duas seleções já se enfrentaram antes, porém nas semifinais, quando a França venceu por 2 a 0.
A seleção do Marrocos sonha em chegar às semifinais da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, após ter alcançado um feito histórico na edição de 2022, ao se tornar a primeira seleção árabe e africana a chegar a essa fase.
Com a ausência do principal atacante do Marrocos, Ismail Saibari, devido a uma lesão, o técnico dos Leões, Mohamed Wahbi, deve, segundo muitas previsões, escalar Sofiane Rahimi como ponta de lança desde o início.
Várias reportagens da imprensa indicam que o Marrocos começará o confronto contra a França com a seguinte escalação: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Nasser Mazraoui, Ayoub Bouadi, Nael El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ibrahim Diaz, Bilal El Khannous e Sofiane Rahimi.
Ao analisar essa escalação e compará-la com a dos Leões contra a França na semifinal da Copa do Mundo de 2022 no Catar, percebe-se que apenas quatro jogadores permanecem nas mesmas posições desde a última Copa do Mundo.
Esse quarteto é composto por Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui e Ezzedine Ounahi.
Naquela ocasião, a escalação do Marrocos, comandada pelo técnico Walid Regragui, contava com outros nomes, como Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat, Sofiane Boufal e Youssef En-Nesyri.
Por outro lado, a seleção da França entra no confronto de hoje sob a mesma liderança técnica, com a presença de Didier Deschamps, técnico dos Bleus, mas há muitas diferenças na escalação em comparação com a do Mundial do Catar.
A seleção da França começou a partida contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2022 com a seguinte escalação: Lloris, Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Mbappé e Giroud.
É provável que apenas três jogadores da escalação de 2022 estejam presentes na partida de hoje: Kondé, Dembélé e Mbappé.
Quanto ao restante da escalação para a partida de hoje, além desse trio, espera-se que inclua: Maignan, Saliba, Upamecano, Dini, Rabiot, Koné, Barkola e Oulissi.