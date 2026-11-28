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Em vez de servir como novo ponto de partida para o Manchester United sob o comando de Mauricio Pochettino, o duelo contra o Brentford transformou a primeira partida do treinador argentino em Old Trafford em uma noite dura. O time foi derrotado por 4 a 0, em um revés que aprofundou a crise, inflamou as críticas da imprensa britânica e deixou o clube diante de temores crescentes sobre seu futuro na Premier League.

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A imprensa britânica repercutiu a queda retumbante, que veio apenas nove dias depois de Pochettino assumir o cargo. O jornal The Sun afirmou que Old Trafford, conhecido como “Teatro dos Sonhos”, se tornou o “Teatro dos Gritos”, e destacou que o United sofreu pelo menos dois gols em sete tempos consecutivos, algo inédito na história da Premier League.

O Daily Mail foi além e classificou a derrota como uma “humilhação completa”, considerando que o Brentford esmagou o time de Pochettino dentro de casa. O jornal ainda usou termos duros para avaliar o desempenho dos jogadores, questionando quais deles ficaram muito abaixo do esperado e quais não corresponderam à confiança do novo treinador, um reflexo do tamanho da revolta com o resultado e com a atuação.

Já o Daily Mirror descreveu o ocorrido como “um novo fundo do poço” para o Manchester United, depois que o time caiu de forma caótica.

O Telegraph deu destaque às provocações da torcida do Brentford, que comemorou a primeira vitória do clube como visitante contra o United desde 1937 e entoou cânticos irônicos perguntando se poderia enfrentar o Manchester United toda semana.

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As imagens da partida deixaram a derrota ainda mais dolorosa. As câmeras flagraram Pochettino atônito depois que o Brentford abriu 2 a 0, assim como o ídolo do clube Sir Alex Ferguson, que parecia abalado com o que via das arquibancadas. O placar ainda se ampliou nos minutos finais: Christopher Ayer marcou o terceiro gol aos 82 minutos, e o alemão Kevin Schade, jogador da seleção, anotou o quarto aos 90+1, fechando a goleada por 4 a 0 enquanto milhares de torcedores deixavam o estádio antes do apito final.

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As críticas chegaram também às análises na TV. Paul Merson, comentarista da Sky Sports, falou sobre a atuação apagada das estrelas do United, enquanto a BBC descreveu o que o time apresentou como um quadro de pânico no ataque e na defesa.

Para o The Guardian, a derrota representa mais um capítulo na série de resultados desastrosos que persegue o clube, o que aumenta a pressão sobre Pochettino logo no início de seu trabalho.

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Em números, o Manchester United vive uma sequência negativa: está há 10 jogos consecutivos sem vencer na Premier League, a maior série do tipo para o clube desde 1990. Além disso, sofreu 21 gols nas últimas 7 partidas e soma apenas oito pontos em 12 jogos, ocupando a 19ª colocação, com a possibilidade de cair para a lanterna caso o Crystal Palace, último colocado, pontue contra o Hull City no domingo. O cenário coloca o time diante de um risco real na luta contra o rebaixamento.