Quatro entre últimos seis técnicos campeões brasileiros começam 2020 desempregados

Felipão, Fábio Carille, Cuca e Marcelo Oliveira iniciam a temporada sem trabalho

Janeiro, início das atividades nos clubes brasileiros, que terão uma longa temporada pela frente. Mas enquanto muitas equipes estão de olho no mercado em busca de reforços, alguns treinadores vencedores na última década começam 2020 desempregados.

Por exemplo, quatro entre os últimos seis técnicos campeões brasileiros estão sem clube: Marcelo Oliveira (2013/2014), Cuca (2016), Fábio Carille (2017) e Felipão (2018).

As exceções entre este período são Tite (campeão brasileiro em 2015 com o ) e que atualmente é técnico da Seleção, e Jorge Jesus (campeão brasileiro em 2019), que permanece no comando do pelo menos até maio.

Vencedores há alguns anos, mas que não empolgaram em seus últimos trabalhos. Razão que pode ter sido, talvez, o motivo para equipes como e procurarem técnicos estrangeiros - Dudamel foi anunciado pelo , enquanto Jesualdo Ferreira será o comandante do em 2020.

Confira quais foram os últimos clubes desses treinadores:

Felipão - 2019

Campeão Brasileiro com o em 2018, Felipão não conseguiu manter os bons resultados com a equipe, principalmente após a parada para a de 2019 e foi demitido pelo clube em setembro.

Fábio Carille - Corinthians 2019



Se o Corinthians de Fábio Carille venceu o nacional de 2017 com um time consistente, o mesmo não ocorreu em 2019. Apesar de ter conquistado o , o não empolgou e chegou a causar irritação até no presidente Andrés Sanches pela postura defensiva excessiva e falta de ambição no ataque.

Desta forma, Carille foi demitido em novembro após derrota para o Flamengo.

Cuca - 2019



Cuca assumiu o comando do Tricolor em abril e deixou o time no fim de setembro, após não ter conseguido fazer a mudança esperada no elenco são-paulino, que seguiu fazendo apresentações irregulares.

Marcelo Oliveira - 2018



Marcelo Oliveira chegou ao Fluminense em junho de 2018 e acabou demitido no fim de novembro, após uma sequência negativa histórica para o clube, onde chegou a oito jogos sem vitórias e sem nenhum gol marcado. Desde então, ele está desempregado.