O clube da MLS, que opera em conjunto com o Bayern de Munique a joint venture "Red & Gold", anunciou isso em um comunicado até agora pouco notado em seu próprio site, no fim de junho.

No comunicado, dizia: "O Los Angeles Football Club (LAFC) anunciou hoje o realinhamento estratégico de sua rede internacional de base e transferiu sua participação majoritária no clube suíço Grasshopper Club Zürich para a Bridge Football Group Switzerland AG."

Com isso, desaparece uma etapa essencial da própria formação de talentos do recordista alemão. Durante anos, o Grasshoppers serviu como estação intermediária para jogadores das categorias de base do clube de Munique.

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Quais jogadores o Bayern de Munique emprestou ao Grasshoppers Zürich?

Quando um talento era forte demais para a própria equipe da Regionalliga, mas ainda não conseguia se firmar no elenco estrelado da Säbener Straße, o passo para a Super League da Suíça se mostrava uma escala intermediária sob medida.

Para o Bayern de Munique, esse modelo trouxe resultados positivos não apenas esportivamente, mas também financeiramente. O exemplo mais recente disso é Jonathan Asp Jensen. O dinamarquês de 20 anos marcou nove gols em 40 jogos oficiais por Zürich.

Embora essa evolução de desempenho não tenha sido suficiente no fim das contas para garantir um lugar fixo no elenco sob o comando do técnico Vincent Kompany, o resultado financeiro ainda assim foi lucrativo: o recém-promovido à primeira divisão espanhola La Coruna assegurou os serviços do meio-campista por uma taxa de transferência de seis milhões de euros.

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Torcedores do Zürich eram contra estrutura de investidores

Nestory Irankunda seguiu um caminho comparável. O australiano, também de 20 anos, ganhou minutos em campo durante um empréstimo ao Grasshoppers e colocou mais três milhões de euros nos cofres do clube de Munique em 2025 com sua venda ao time inglês da segunda divisão Watford FC. E não para por aí: o jogador da seleção australiana estaria prestes a uma nova transferência para o Sporting Lisboa por cerca de 18 milhões de euros, 40 por cento da taxa vão para o Bayern, ou seja: 7,2 milhões de euros.

Também Lovro Zvonarek (transferido em julho passado para o Estrela Amadora por 1,5 milhão de euros) e Grayson Dettoni (contratado em definitivo pelo Darmstadt 98 após empréstimo) foram emprestados pelos bávaros à Suíça.

O fato de a parceria entre o clube da MLS da Califórnia e os suíços agora terminar abruptamente também tem motivos estruturais. Principalmente o núcleo duro da torcida do Zürich via a estrutura internacional de investidores com extrema desconfiança desde o início.

Los Angeles foca na cooperação com Innsbruck

O LAFC agora tira disso as consequências e reorganiza suas atividades no continente europeu. No futuro, os americanos querem se concentrar principalmente na cooperação com o time austríaco da segunda divisão Wacker Innsbruck.

No entanto, a busca por outras bases ainda não está totalmente encerrada: ao que tudo indica, os americanos seguem observando intensamente o mercado europeu em busca de uma nova entrada em um clube. Caso um objeto adequado seja encontrado, o Bayern de Munique também poderá voltar a se beneficiar no futuro de uma nova plataforma de formação.