Quatro autoridades iranianas foram autorizadas a entrar nos Estados Unidos, apesar de Trump!

A Federação Iraniana de Futebol conseguiu obter vistos de entrada nos Estados Unidos para quatro membros da delegação que acompanhará a seleção na Copa do Mundo de 2026, após terem vencido um recurso apresentado contra a decisão inicial de recusa emitida pelo presidente Donald Trump, enquanto outros 11 membros da delegação, incluindo o presidente da Federação, Mehdi Taj, continuam impedidos de entrar em território americano.

Segundo fontes da Federação Iraniana, 10 membros da delegação entraram com um recurso formal após a recusa na concessão de vistos de entrada nos Estados Unidos, e apenas 4 deles tiveram sucesso em seu caso, entre eles um analista da comissão técnica da seleção nacional e dois responsáveis do departamento internacional da Federação, enquanto os recursos dos outros seis foram rejeitados.

Entre os membros da delegação iraniana que foram novamente impedidos de entrar nos Estados Unidos estão, além do presidente da Federação, Mehdi Taj, um dos vice-presidentes da Federação, dois administradores, um assessor de imprensa e um membro da segurança, em uma decisão que reflete a continuidade das tensões diplomáticas entre Washington e Teerã, apesar do início do campeonato mundial.

O Irã está no Grupo 7, ao lado da Bélgica, Nova Zelândia e Egito, onde enfrentará a Bélgica e a Nova Zelândia no Sofi Stadium, em Los Angeles, enquanto enfrentará o Egito em Seattle.