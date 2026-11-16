“Quase tudo deu errado!”: Joao Palhinha faz avaliação sincera após pesadelo de Portugal contra a Dinamarca

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O meio-campista português Joao Palhinha admitiu que sua seleção teve uma noite sem inspiração na derrota por 4 a 1 para a Dinamarca. Palhinha afirmou que o elenco vai se reorganizar rapidamente e garantir o primeiro lugar do Grupo A4 contra o País de Gales.

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Derrota surpreendente abala Portugal

A campanha até então impecável de Portugal sob o comando de Jorge Jesus chegou a um fim abrupto com a goleada por 4 a 1 sofrida diante da Dinamarca, em Braga. A equipe da casa não teve intensidade nem organização defensiva ao longo da noite, permitindo que os dinamarqueses conquistassem uma vitória histórica no Grupo A4. O duro revés veio em uma noite emocionante de homenagem ao lendário Cristiano Ronaldo, já aposentado.

Palhinha admite que “quase tudo deu errado”

O meio-campista Joao Palhinha não evitou críticas à péssima atuação da equipe e admitiu que o elenco ficou abaixo de seu alto padrão habitual. Segundo a RTP, Palhinha expressou sua frustração, mas manteve plena confiança na capacidade de reação do elenco.

“Quase tudo deu errado, foi uma noite sem inspiração, é muito complicado. Facilitamos demais e, assim, é fácil sermos punidos. A Dinamarca mereceu vencer o jogo de hoje. Temos outra partida na terça-feira, no País de Gales, e queremos ganhar”, declarou Palhinha.

Confiança mantida apesar das grandes expectativas

Depois de vencer as quatro primeiras partidas na Liga das Nações da Uefa, Portugal havia elevado bastante as expectativas antes desse tropeço. Palhinha ressaltou que uma noite ruim não define toda a trajetória da equipe sob o comando de Jesus.

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“Nos quatro jogos anteriores, a exigência ficou muito alta, todos estavam esperançosos, mas temos outra partida na terça-feira. Não éramos a melhor equipe quando vencemos aqueles quatro jogos, e a seleção vai reagir na terça-feira.”

Próximas partidas WAL Liga das Nações A 14:45 POR Assistir

Em busca do primeiro lugar em Cardiff

Apesar da goleada sofrida, Portugal segue na liderança do Grupo A4, com 12 pontos, três à frente da Dinamarca. Palhinha demonstrou total confiança antes da decisiva última partida da fase de grupos contra o País de Gales, em Cardiff.

“Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que vamos garantir o primeiro lugar.” Palhinha terá de acompanhar a partida em Cardiff de fora, pois está suspenso após receber um cartão amarelo.