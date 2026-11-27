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Thomas Frank conquistou sua primeira vitória como técnico do Crystal Palace, mas o dinamarquês admitiu que os minutos finais da agitada vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad o fizeram temer pela própria saúde. O Palace saiu atrás no placar em Selhurst Park e garantiu um resultado importante na Liga Europa, que pode dar impulso à sua temporada.

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Gols no fim e expulsão provocam virada em Selhurst Park

Emprestado pelo Chelsea, Mamadou Sarr colocou a Real Sociedad à frente aos 66 minutos do primeiro jogo de Frank em casa, mas Jon Martin recebeu o segundo cartão amarelo seis minutos depois e deixou o Palace em vantagem numérica.

Jean-Philippe Mateta converteu um pênalti antes de Dwight McNeil completar para o gol uma bicicleta do também reserva Jorgen Strand Larsen. Unai Marrero defendeu a cobrança de pênalti de Yeremy Pino, e o goleiro Dean Henderson fez a última de suas seis defesas diante de Orri Oskarsson nos minutos finais.

Frank elogia ousadia no ataque após fim de jogo tenso

Ao comentar a reação depois da derrota para o Coventry em sua estreia, no sábado, Frank elogiou a resposta do elenco após sair atrás no placar .

“Acho que, acima de tudo, conseguimos garantir o resultado, uma vitória extremamente importante por vários motivos”, disse. “Um deles, claro, é a confiança, e isso está ligado à convicção de que podemos enfrentar um time extremamente bom. Acho que, no primeiro tempo, fomos compactos e muito disciplinados em vários aspectos. Deixamos passar as oportunidades que tivemos de pressionar alto e acho que tivemos dificuldade para manter a posse de bola.”

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“No segundo tempo, senti que fomos muito melhores na pressão alta e mantivemos muito melhor a posse de bola. Na verdade, senti que ganhamos um pouco mais de embalo na segunda etapa, mas então, do nada, eles fizeram 1 a 0. Mas o que eu realmente gostei foi da confiança dos jogadores, do que mostraram, e do fato de sermos perigosos nas bolas paradas. Não podemos subestimar isso.”

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Frank também atribuiu mérito às substituições ousadas que fez depois que a Real Sociedad ficou com dez jogadores. “Sabemos que, no futebol, um lance pode mudar o jogo”, continuou. “O pênalti e o cartão vermelho mudaram o jogo, mas ainda precisávamos marcar. Conseguir a vitória continua sendo importante, e fomos ousados: fizemos substituições ofensivas e mantivemos dois atacantes em campo. Isso deu resultado. E acho que todos nós quase tivemos um ataque cardíaco nos últimos cinco minutos.”

Vaga na zona de playoffs da Liga Europa anima em meio à luta contra o rebaixamento

Embora a permanência na Premier League continue sendo a prioridade do Palace, lanterna da competição, a vitória de quinta-feira colocou o time na zona de classificação aos playoffs da Liga Europa, quatro posições abaixo dos oito primeiros colocados após cinco jogos. “Acho que queremos mirar alto”, respondeu o ex-técnico do Tottenham ao ser perguntado sobre suas ambições no torneio continental. “Temos ambição nesta competição, e é por isso que a vitória foi tão importante.”

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Frank também concordou que a virada pode representar um ponto de inflexão importante para a confiança do elenco. “É por isso que é tão importante continuar fazendo as coisas certas, continuar acreditando e seguir em frente”, disse.

Confronto decisivo com o Hull pela Premier League vem a seguir

O Palace volta imediatamente suas atenções à luta pela permanência na Premier League para o confronto decisivo de domingo com o Hull. Na lanterna da tabela após perder para o Coventry, o time de Frank precisa levar para o fim de semana a pressão exercida no segundo tempo, o perigo nas bolas paradas e a confiança recém-adquirida para começar a sair da zona de rebaixamento.