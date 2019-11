"Quase sem emoção?" Brasileirão tem campeões de forma antecipada há oito edições

Série A virou “garantia” de campeão erguendo taça de forma antecipada; título na última rodada não ocorre desde 2011, com o Corinthians

O Campeonato Brasileiro 2019 já tem um campeão. Com quatro rodadas de antecedência para o término do torneio, o conquistou o troféu sem precisar entrar em campo. Ainda que seja o melhor elenco do , os pontos corridos contribuíram para o título da equipe de Jorge Jesus, uma vez que embates diretos, os tradicionais "mata-matas" não ocorreram.

O Brasileirão já aderiu a diversos formatos de disputa ao longo dos anos, como os jogos de mata-mata e os pontos corridos. Este último formato, especificamente, têm, cada vez mais, tirado parte da emoção que, antes, era garantida até o último momento.

O último campeão brasileiro até então, o , esteve boa parte da reta final do campeonato de 2018 com o título encaminhado - ainda que a confirmação matemática só tenha acontecido na penúltima rodada. Foram oito pontos de vantagem sobre o vice, Flamengo, num cenário que tornou-se comum nos últimos anos.

Em 2015, os números foram mais além com a histórica campanha do ao conquistar o torneio com 12 pontos de diferença comparado com o , que terminou em segundo na tabela. Dois anos depois, sob o comando de Fábio Carille, foi a vez de mais um título vencido com autoridade pelo alvinegro paulistano.

Os números da atual campanha do Flamengo vão além: Com 34 rodadas jogadas, a distância para o segundo colocado, o , é de 13 pontos.

Em 2009, o campeão Flamengo teve de esperar até o último minuto para soltar o grito (Foto: Getty Images)

Ainda assim, desde o início do formato usado nos dias atuais, em 2003, apenas em seis ocasiões o título foi decidido na última rodada. Nas temporadas restantes a taça foi entregue ao vencedor de maneira antecipada.

Brasileirão: as disputas mais acirradas dos pontos corridos

ANO CAMPEÃO PONTOS VICE-CAMPEÃO PONTOS 2004 Santos 89 86 2005 Corinthians 81 78 2008 75 72 2009 Flamengo 67 Internacional 65 2010 71 69 2011 Corinthians 71 69

Desde 2011, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Flamengo não deram chances aos oponentes e pouco sofreram risco nas rodadas finais. Com poucos dias para o término da temporada 2019, resta aguardar o Campeonato Brasileiro 2020 tendo a breve certeza de um campeão antecipado, ou torcer para um final que é raro na competição: o título no último jogo.