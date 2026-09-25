"Que grande atuação, Ter. Fico muito feliz com a forma como você lutou para voltar. Você é realmente um lutador", disse o ex-técnico do Barça sobre seu antigo camisa 1 após o apito final e ressaltou: "Quase perdemos por sua causa."

O jogador de 34 anos registrou nada menos que nove defesas em 90 minutos e teve participação decisiva para que a Oranje não deixasse o campo vencedora no fim das contas. No fim, a Elftal registrou um valor de gols esperados bem acima de três, enquanto a equipe da DFB tirou estatisticamente o máximo de um gol. Mas a verdade completa também é que ter Stegen também cometeu uma ou outra insegurança.

Nas cobranças de escanteio do time de Xavi, em sua maioria extremamente perigosas, o goleiro do Ajax Amsterdam mostrou grandes problemas no comando da área e pôde se considerar com sorte porque, na sequência delas, dois gols não valeram por faltas holandesas. Também com os pés, ter Stegen se mostrou incomumente falho. Principalmente seu erro de passe assustador aos 42 minutos deveria ter sido punido, quando entregou a bola nos pés de Cody Gakpo.

Principalmente no segundo tempo, porém, ter Stegen teve participação determinante com suas defesas para que Klopp não começasse na DFB com uma derrota. Em nada menos que quatro ocasiões, salvou brilhantemente em cima da linha, antes de ficar sem chances no gol sofrido no fim, marcado por Gakpo.

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Ter Stegen é agora o camisa 1 de Jürgen Klopp?

Assim, fica uma atuação com luzes e sombras, depois de ter Stegen ter sido escolhido por Klopp, a princípio, como sucessor do mais uma vez aposentado Manuel Neuer. Por trás do "eterno" número dois do gol alemão ficou um longo período de sofrimento, que no fim também lhe custou a participação na Copa do Mundo de 2026. Várias lesões atrapalharam ter Stegen nos últimos anos. Além disso, o técnico do Barça, Hansi Flick, o rebaixou no início da temporada passada, antes de um empréstimo ao Girona no inverno, onde uma grave lesão nas costas voltou a atrasá-lo temporariamente. No verão, o Barça chegou a um acordo com o Ajax para um novo empréstimo.

Flick sucedeu Xavi em Barcelona, de quem os catalães haviam se separado no verão de 2024 depois de cerca de dois anos e meio no cargo. Sob o comando do ex-meio-campista de classe mundial, ter Stegen era titular absoluto. Os dois também estiveram juntos em campo pelos Blaugrana na temporada 2014/15.

No segundo jogo da pausa internacional XXL, no domingo, contra a Grécia, a tendência é que ter Stegen esteja novamente entre os postes. As alternativas de Klopp em sua "primeira" convocação são Finn Dahmen (FC Augsburg) e Alexander Nübel (Besiktas).

Para a partida contra a Sérvia e o jogo de volta na Grécia, por outro lado, ter Stegen não está previsto. Além de Dahmen, que permanece com a equipe, Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) e Jonas Urbig (FC Bayern de Munique) fazem parte do segundo grupo.