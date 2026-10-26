De qualquer forma, seria preciso muita imaginação para acreditar nisso. Mas Niko Kovac, como já se podia suspeitar na época e hoje se sabe, simplesmente falou bobagem. Em janeiro passado, o técnico do Borussia Dortmund foi questionado sobre Salih Özcan, que, em sua quarta temporada no BVB, havia feito apenas quatro breves aparições, somando 21 minutos, até a pausa de inverno.

Kovac citou Özcan como um dos jogadores de seu elenco "que tiveram muito menos oportunidades do que deveriam" e atribuiu a situação à forte concorrência no meio-campo do Dortmund. Para o volante, isso não era novidade. Já na temporada anterior, quando chegou a ser emprestado ao VfL Wolfsburg, ele quase não teve chances de jogar.

"Posso imaginar, e acho, que ele terá muito mais minutos no futuro do que teve na primeira parte da temporada", disse Kovac sobre Özcan, para surpresa de quem acompanhava a situação, há pouco mais de nove meses. Mas suas palavras não se traduziram em oportunidades. Afinal, a concorrência enfrentada por Özcan não havia mudado. Os 53 minutos que o meio-campista acabou recebendo no segundo turno foram mais que o dobro do tempo anterior, mas certamente não eram o que ele esperava ao ouvir as declarações de Kovac.

Por isso, havia muito tempo era um segredo aberto que Özcan e o BVB seguiriam caminhos separados assim que terminasse o contrato de quatro anos, com boa remuneração, que ele assinara em 2022. E, diante do pouquíssimo tempo de jogo que teve nos últimos anos, é preciso reconhecer que o jogador de 28 anos encontrou um destino bastante favorável.

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Até quando vai o contrato de Salih Özcan com o Besiktas?

No início de julho, Özcan assinou com o Besiktas, de Istambul, até 2029. Antes disso, já havia causado surpresa o fato de ele ter conseguido uma vaga na seleção da Turquia para a Copa do Mundo com apenas 74 minutos em campo na temporada 2025/26. Na fase final, Özcan entrou em campo duas vezes e disputou toda a terceira partida da fase de grupos, na vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos.

Na Turquia, porém, o jogador nascido em Colônia tem um prestígio completamente diferente daquele de que desfrutava na Alemanha, onde vinha perdendo espaço de forma perceptível. Às margens do Bósforo, Özcan foi celebrado em sua chegada como reforço de um clube da Champions League que, dois anos antes, havia chegado à final.

Como muitos reforços antes dele, Özcan teve de passar pela tradicional cerimônia de recepção no terminal internacional do aeroporto. Acompanhado por um grande grupo de dirigentes do clube, funcionários da segurança e guarda-costas, ele foi conduzido pelo prédio e recebido por numerosos torcedores do Besiktas. Salih posou para as câmeras com um cachecol, fez o gesto da águia característico do clube e incentivou os torcedores a cantar.

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Salih Özcan vira titular do Besiktas imediatamente

"Eu estava ansioso por este dia. Fazer parte do Besiktas me enche de orgulho", disse Özcan na época. "Estou ansioso para entrar em campo. Vamos lutar pelo clube. Queremos ser campeões e nos classificar para a Champions League."

Com cinco vitórias em oito jogos pela liga e 15 pontos, porém, o início de temporada da equipe que terminou a edição anterior em quarto lugar foi apenas compatível com o esperado. Antes da rodada, a distância para o atual campeão Galatasaray era de quatro pontos. O outro rival da cidade, o Fenerbahce, também estava apenas um ponto à frente do Besiktas, que recebe o Basaksehir na tarde de segunda-feira para um confronto entre vizinhos.

Pessoalmente, no entanto, Özcan deve ver seu começo em Istambul de forma especialmente positiva. Ainda mais quando se lembra do pouco tempo que jogou pelo BVB antes disso. Ele já disputou 17 partidas oficiais, sendo titular em 15 delas e permanecendo em campo por 90 minutos em dez.

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Salih Özcan: quase o dobro do tempo de jogo de dois anos no BVB

Os 1.311 minutos que disputou até agora são, assim, quase o dobro do tempo que acumulou nos dois últimos anos em Dortmund. E não é só isso: Özcan é, ao lado do goleiro Alexander Nübel, um dos únicos dois jogadores que começaram como titulares as oito partidas da Süper Lig. Sob o comando do novo técnico Vincenzo Italiano, que veio do FC Bologna, apenas o goleiro da seleção alemã tem mais tempo em campo do que Özcan. A isso se somam quatro partidas pela seleção turca na Nations League, três delas como titular.

Diante de uma carga de jogos que havia muito tempo não fazia parte de sua rotina, também na Turquia chamou a atenção a frequência com que Özcan entra em campo e, sobretudo, como tem jogado bem até agora. Para Italiano, ele é peça fixa de um trio de meio-campo com o capitão Orkun Kökcü e Junior Olaitan, que joga praticamente sempre.

Em algumas partidas, Özcan se destacou pelas qualidades que sempre foram conhecidas: muita dedicação, agressividade nas disputas de bola e intensa movimentação. "Trabalho o tempo todo. Não importa se jogo pouco ou muito, não paro", disse Özcan sobre a mudança completa de sua situação no Besiktas. "Ainda estou em uma boa idade e tenho muito a aprender. Por isso, presto muita atenção aos nossos treinadores. Isso tem grande influência sobre mim."

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Salih Özcan espera há quase cinco anos por um gol

Depois de dez vitórias nas primeiras 12 partidas oficiais da temporada, o embalo do tradicional clube da capital diminuiu um pouco recentemente. Nas últimas cinco partidas, foram duas derrotas e dois empates. Doeram especialmente as derrotas para o Amed SK, recém-promovido que vem surpreendendo e atualmente ocupa a segunda posição, e para o Trabzonspor, duas equipes que estão à frente do Besiktas.

Na Europa League, Italiano também havia deixado Özcan fora da equipe pela primeira vez recentemente, para lhe dar um descanso. Mas o plano não funcionou no último jogo, o empate por 2 a 2 com o Crystal Palace. A lesão de Fabio Miretti tornou necessária sua entrada ainda aos 39 minutos.

Özcan não precisou de muito tempo para entrar no jogo: apenas sete minutos depois, deu a assistência para o gol que colocou sua equipe em vantagem por 1 a 0, marcado por Wilfred Ndidi, com um ótimo lançamento longo, ao estilo de um quarterback. Agora, do ponto de vista pessoal, falta apenas aquilo que ele também não conseguiu em 96 jogos pelo BVB: marcar um gol. Esse jejum é provavelmente um dos poucos pontos negativos de sua fase atual. A última vez que balançou as redes por um clube foi em 4 de dezembro de 2021, pelo 1. FC Köln, na Bielefelder Alm.

Salih Özcan: seus números pelo BVB