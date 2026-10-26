De qualquer forma, seria preciso muita imaginação para acreditar nisso. Niko Kovac, porém, como já se podia suspeitar na época e hoje se sabe, simplesmente falou bobagem. Em janeiro passado, o técnico do Borussia Dortmund foi questionado sobre Salih Özcan, que, em sua quarta temporada no BVB, havia feito apenas quatro breves aparições, somando 21 minutos, até a pausa de inverno.

Kovac citou Özcan como um dos jogadores de seu elenco "que teve muito menos espaço do que deveria" e atribuiu a situação à forte concorrência no meio-campo do Dortmund. Para o volante Özcan, isso não era novidade. Já na temporada anterior, quando chegou a ser emprestado ao VfL Wolfsburg, ele havia jogado pouco.

"Consigo imaginar e acredito que ele terá muito mais minutos no futuro do que teve na primeira parte da temporada", disse Kovac sobre Özcan, para surpresa de quem acompanhava a situação, há pouco mais de nove meses. Suas palavras, porém, não se traduziram em ações. Afinal, a concorrência enfrentada por Özcan não havia mudado. Os 53 minutos que o meio-campista acabou recebendo no segundo turno foram mais que o dobro do tempo anterior, mas certamente não eram o que ele esperava ao ouvir as declarações de Kovac.

Por isso, já era segredo de Polichinelo havia muito tempo que Özcan e o BVB seguiriam caminhos diferentes assim que terminasse o contrato de quatro anos, com boa remuneração, assinado por ele em 2022. E, diante do tempo de jogo extremamente reduzido nos últimos anos, é preciso reconhecer que a situação do jogador de 28 anos foi bastante confortável.

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Até quando vai o contrato de Salih Özcan com o Besiktas?

No início de julho, Özcan assinou com o Besiktas, de Istambul, até 2029. Antes disso, já havia causado surpresa sua presença na seleção da Turquia para a Copa do Mundo após disputar apenas 74 minutos na temporada 2025/26. Na fase final, Özcan entrou em campo duas vezes e jogou os 90 minutos da vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos, na terceira partida da fase de grupos.

Na Turquia, porém, o jogador nascido em Colônia tem um prestígio completamente diferente daquele que desfruta na Alemanha, onde sua reputação caiu sensivelmente nos últimos tempos. Às margens do Bósforo, Özcan foi celebrado na chegada como reforço de um clube da Champions League que havia alcançado a final dois anos antes.

Como muitos reforços antes dele, Özcan teve de passar pela tradicional cerimônia de recepção no terminal internacional do aeroporto. Acompanhado por uma multidão de dirigentes do clube, profissionais de segurança e guarda-costas, ele foi conduzido pelo prédio e recebido por muitos torcedores do Besiktas. Salih posou para as câmeras com um cachecol, fez o gesto da águia característico do clube e incentivou os torcedores a cantar.

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Salih Özcan vira titular do Besiktas imediatamente

"Eu estava ansioso por este dia. Fazer parte do Besiktas me enche de orgulho", disse Özcan na ocasião. "Estou ansioso para entrar em campo. Vamos lutar pelo clube. Queremos ser campeões e nos classificar para a Champions League."

Com cinco vitórias em oito jogos pelo campeonato e 15 pontos, porém, o início de temporada do quarto colocado da edição anterior apenas correspondeu às expectativas. Antes da rodada, a distância para o atual campeão Galatasaray era de quatro pontos. O outro rival da cidade, o Fenerbahce, também estava apenas um ponto à frente do Besiktas, que recebe o Basaksehir na tarde de segunda-feira para um duelo entre vizinhos.

Do ponto de vista pessoal, no entanto, Özcan certamente vê seu começo em Istambul de forma especialmente positiva. Ainda mais quando se lembra do pouco tempo de jogo que teve antes no BVB. Özcan já disputou 17 partidas oficiais, sendo titular em 15 delas e atuando durante os 90 minutos em dez.

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Salih Özcan já tem quase o dobro do tempo de jogo de seus dois anos no BVB

Os 1.311 minutos que disputou até agora são, portanto, quase o dobro do tempo que acumulou nos últimos dois anos em Dortmund. E não é só isso: ao lado do goleiro Alexander Nübel, Özcan é um dos únicos dois jogadores que começaram como titulares nas oito partidas pela Süper Lig. Sob o comando do novo técnico Vincenzo Italiano, que veio do Bologna, apenas o goleiro da seleção alemã tem mais tempo em campo do que Özcan. Somam-se a isso quatro partidas pela seleção turca na Liga das Nações, três delas como titular.

Diante dessa carga de jogos, que por muito tempo não fez parte de sua rotina, a frequência com que Özcan vem entrando em campo também causou surpresa na Turquia. Mais surpreendente ainda é o quanto ele tem jogado bem até aqui. Com Italiano, ele é peça fixa de um trio de meio-campo com o capitão Orkun Kökcü e Junior Olaitan, que joga praticamente sempre.

Em algumas partidas, Özcan se destacou pelas qualidades pelas quais sempre foi conhecido: muita dedicação, agressividade nas disputas de bola e intensa movimentação. "Eu trabalho o tempo todo. Independentemente de jogar pouco ou muito, não paro", disse Özcan sobre sua situação completamente diferente no Besiktas. "Ainda estou em uma boa idade, há muito a aprender. Por isso, também ouço nossos treinadores com muita atenção. Isso tem uma grande influência sobre mim."

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Salih Özcan não marca um gol há quase cinco anos

Após dez vitórias nos primeiros 12 jogos oficiais da temporada, o embalo do tradicional clube da capital diminuiu um pouco. Nas últimas cinco partidas, foram duas derrotas e dois empates. Pesaram especialmente os tropeços diante do Amed SK, recém-promovido que vem surpreendendo e atualmente ocupa a segunda posição, e do Trabzonspor, duas equipes à frente do Besiktas.

Na Liga Europa, Italiano também deixou Özcan fora do time pela primeira vez recentemente, para lhe dar um descanso. Mas, no último jogo, o empate por 2 a 2 com o Crystal Palace, o plano não deu certo. A lesão de Fabio Miretti tornou necessária a entrada de Özcan ainda aos 39 minutos.

Özcan não precisou de muito tempo para entrar no ritmo. Apenas sete minutos depois, deu um belo lançamento longo, à maneira de um quarterback, para Wilfred Ndidi marcar o gol que abriu o placar. Agora, no plano pessoal, falta apenas aquilo que também não conseguiu em 96 jogos pelo BVB: marcar um gol. Esse jejum é provavelmente um dos poucos pontos negativos de sua fase atual. Seu último gol por um clube foi em 4 de dezembro de 2021, pelo Colônia, na Bielefelder Alm.

Salih Özcan: seus números pelo BVB