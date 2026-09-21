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imago-sport-1083519617.jpgAnadolu Agency
Daniel Buse
Traduzido por

“Quase não tem mais nada a ver com futebol”: grande polêmica envolvendo Leroy Sané, do Galatasaray, por falta brutal

Campeonato Turco
Galatasaray
Trabzonspor x Galatasaray
L. Sane

Após o apito final do jogo de destaque da Süper Lig entre Trabzonspor e Galatasaray, houve grandes discussões envolvendo Leroy Sané.

O ex-jogador da seleção alemã foi alvo de uma falta dura aos 71 minutos, com o placar em 3 a 0, cometida por Stefan Savic, do Trabzonspor, o duríssimo ex-zagueiro do Atlético: vindo de lado, o montenegrino acertou a canela de Sané, que arrancava em velocidade, com a sola da chuteira. Por isso, recebeu do árbitro o cartão amarelo, o que depois gerou discussão, ainda que a jogada provavelmente não tivesse maiores consequências para o desfecho do duelo. O Trabzonspor venceu por surpreendentes 4 a 0, graças a um hat-trick de Mohamed Salah, contra o líder da tabela.

"Para mim, isso é claramente cartão vermelho. A situação é tão clara que já quase não tem mais nada a ver com futebol", opinou o ex-árbitro Bülent Yildirim na televisão turca. "Se Sané não tivesse recolhido o pé, ele teria sido quebrado", foi sua explicação simples para o seu ponto de vista.

Ele recebeu apoio de outro ex-árbitro, Secim Demirel: "Eu também sou da opinião de que um cartão vermelho e uma revisão do VAR teriam sido necessários", declarou. Já o árbitro assistente de vídeo interveio do outro lado e transformou, pouco antes do fim, um cartão amarelo para Lesley Ugochukwu, do Gala, em vermelho (87').

Como está a situação na ponta da tabela da Süper Lig?

Com a derrota em Trabzon, o Galatasaray perdeu a liderança da Süper Lig: o campeão da temporada passada foi ultrapassado pela equipe surpresa Amed SFK, de Diyarbakir, que venceu o Besiktas por 3 a 2 no domingo.

Depois de uma primeira temporada difícil no Gala, Leroy Sané soma até aqui 374 minutos em campo em sete jogos oficiais na atual temporada. Ele ainda espera pelo seu primeiro ponto de participação em gol.

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