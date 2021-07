Atlético-MG paga mais de R$ 75 milhões em dívidas na Fifa e quase zera pendências

Galo encarou processos elevados na Fifa por inadimplência em contratações passadas. Clube já pagou mais de R$ 75 milhões por causa das dívidas

O Atlético-MG vive um processo de reorganização financeira. Com ajuda de mecenas, o clube já quitou, apenas em 2021, cerca de R$ 75,6 milhões em processos que estavam em discussão na Fifa.

O último deles foi pago na última quinta-feira referente a contratação do meio-campista Dylan Borrero, junto ao Independiente Santa Fé, da Colômbia, no valor de R$ 5,19 milhões.

De acordo com o Atlético-MG, o clube praticamente zerou as dívidas na Fifa. Resta apenas o pagamento de três parcelas restantes do acordo realizado com o ex-técnico venezuelano Rafael Dudamel, que vai custar, ao todo, mais R$ 1,6 milhões aos cofres do Galo.



Clube devia salários a Rafael Dudamel (Foto: Bruno Cantini/Divulgação)

Entre as dívidas recentes pagas na Fifa, a maior delas foi com o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela aquisição do meia-atacante Yimmi Chará (cerca de R$ 32 milhões). O atleta colombiano, comprado em junho de 2018 por 6 milhões de dólares, foi vendido pela mesma quantia em janeiro de 2020 para o Portland Timbers, dos Estados Unidos. Porém, na época, a diretoria atleticana não quitou a pendência com o Júnior Barranquilla.

Em março deste ano, no evento chamado Galo Business Day, o Atlético-MG divulgou que desde que iniciou o processo de reestruturação do clube, em 2019, tinham sido pagos R$ 75,3 milhões em processos na Fifa referentes aos débitos envolvendo a contratação de jogadores.

Depois disso, em maio, o Galo conseguiu quitar mais três processos: quase R$ 12 milhões, pela contratação do lateral Guilherme Arana, junto ao Sevilla, da Espanha, e mais R$ 5,8 milhões da aquisição do meia-atacante David Terans, ao Rentistas, do Uruguai; e R$ 946 mil referente a última parcela do acordo de R$ 3,4 milhões com o Osmanlispor, da Turquia, devido a quebra de contrato assinado pelo lateral-direito Patric. Agora, desde 2019, o valor total de dívidas quitadas pelo Galo na Fifa alcançou R$ 130 milhões.

Dívidas pagas pelo Atlético na Fifa nos últimos três anos: