O jogador de 35 anos garantiu o renomado troféu depois de receber o maior número de votos na votação entre a torcida mundial no site da patrocinadora EA SPORTS, além de um júri seleto de especialistas.

Groß passa a ocupar a posição de sexto jogador mais velho a receber essa premiação na história da Premier League. Apenas lendas como Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ambos com 38 anos), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) e Paul Scholes, que também tinha 35 anos ao conquistar o prêmio, mas era seis meses mais velho que o alemão, conseguiram esse feito em idade ainda mais avançada no futebol.

A premiação é resultado de um grande momento vivido pelo meio-campista, que antes de seu retorno ao Brighton no início do ano era apenas coadjuvante no Borussia Dortmund. Em setembro, Groß brilhou com cinco de suas seis participações em gols no total, liderando toda a liga nesse quesito. Groß marcou dois gols e deu três assistências.

Sua sequência começou na goleada por 5 a 0 do Brighton sobre o Coventry City, partida em que marcou um gol e deu assistência para outros dois. Na vitória seguinte por 3 a 0 sobre o atual campeão Arsenal, Groß foi ainda melhor: fez o gol de abertura e depois serviu com precisão o companheiro Chema Andres.

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Na votação, o veterano superou uma concorrência de peso. Além de seu companheiro de equipe Charalampos Kostoulas, ele deixou para trás Mohamed Belloumi (Hull City), Jayden Bogle (Leeds United), a dupla do Liverpool Alexander Isak e Jeremy Jacquet, Kevin Schade (Brentford) e Antoine Semenyo (Manchester City).

Com esse sucesso individual, Groß escreve história do clube e do futebol em dose dupla. Ele se torna o primeiro jogador da história do Brighton & Hove Albion a receber esse título.

Além disso, ele entra para um círculo exclusivo de alemães que atuaram na Inglaterra: antes dele, na história da Premier League, apenas Ilkay Gündogan, Leroy Sane e Jürgen Klinsmann haviam recebido o troféu de jogador do mês.

Na Copa do Mundo, porém, Groß teve apenas 17 minutos em campo sob o comando do ex-treinador da seleção alemã Julian Nagelsmann, na última partida da fase de grupos, contra o Equador. Pouco depois da eliminação nas oitavas de final diante do Paraguai, ele anunciou sua aposentadoria da seleção alemã.