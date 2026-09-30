"Quase fiquei maluco", disse um aliviado Dick Schreuder após o apito final. O motivo das emoções do técnico do NEC Nijmegen foi Emre Mor. O ponta turco, que em 2017 se transferiu de seu país natal, a Dinamarca, para o Borussia Dortmund por quase dez milhões de euros, já havia tirado vários de seus treinadores do sério ao longo da carreira com falta de disciplina e leviandade esportiva. Mas provavelmente nunca de forma tão absurda quanto na noite de 11 de agosto.

O clube holandês, surpreendente terceiro colocado da Eredivisie no ano anterior, recebeu o Olympiakos Pireu na terceira rodada da fase de qualificação da Champions League, apropriadamente um dos ex-clubes de Mor. O jogo de ida terminou em 0 a 0, e o duelo decisivo no De Goffert começou com um revés para os donos da casa: o ponta Sami Ouaissa teve de deixar o campo lesionado depois de pouco mais de meia hora.

Mor entraria no lugar dele. E imediatamente, claro. Mas demorou exatos dois minutos e 49 segundos, cronometrados à mão, até que Mor entrasse em campo. Porque ele não conseguia tirar o brinco da orelha.

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Emre Mor no NEC Nijmegen: curioso incidente com brinco antes de gol de herói da partida

Sim, isso mesmo: Mor estava à beira do gramado, cercado por grande parte do banco irritado do Nijmegen, incluindo o técnico Schreuder, mexendo na orelha do agora jogador de 29 anos. Schreuder estava completamente exasperado.

"No fim, eu mesmo quis arrancá-lo. Na semana passada ele pôde jogar com um curativo por cima. Neste nível, é terrível ficar tanto tempo com um homem a menos. Isso realmente precisa mudar", disse ele mais tarde. Alex Pastoor, ex-treinador e atual comentarista de TV da Ziggo Sport, disse: "Acho que ele pensou: simplesmente corta a orelha inteira dele!"

Finalmente, aos 30 minutos, Mor entrou na partida com as duas orelhas, mas em conformidade com as regras, sem o brinco, e de fato se tornou o homem decisivo. Depois de sair atrás por 1 a 0, o Nijmegen levou o jogo à prorrogação, e Mor fez o 2 a 1 final aos 95 minutos, comemorando com lágrimas nos olhos. Foi o primeiro gol de Mor em uma partida oficial após 542 dias. Na época, em fevereiro de 2025, ele ainda jogava pelo clube da primeira divisão turca Eyüpspor.

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Emre Mor perdeu toda a temporada 2025/26 no Fenerbahce

Schreuder mostrou-se reconciliado diante do incidente com o brinco: "Ele compensou isso um pouco ao marcar o gol da vitória." O fato de o treinador ter tirado o coringa esgotado de campo dez minutos após o gol tem relação com o histórico difuso de Mor.

Ele perdeu toda a temporada anterior, quando estava sob contrato com o Fenerbahce, porque o clube de Istambul não o inscreveu para as competições. O Fener não revelou os motivos. Jornalistas turcos relataram um problema no estômago.

Mor, de 1,69 m, habilidoso no drible, anunciou que pretende falar em momento oportuno sobre seu último período difícil. Depois da noite contra o Pireu, ele aproveitou прежде de tudo a atenção à qual estava acostumado no início da carreira, mas que havia deixado de sentir há muito tempo.

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"A Argentina tem a mão de Deus, nós temos a orelha de Mor"

"É com isso que você sonha como jogador de futebol, especialmente na minha situação. Não tive dois anos fáceis", disse Mor. "Entrar em um jogo tão importante e marcar o gol da vitória... acho que nem dá para colocar em palavras o quão bom é isso."

E a história do brinco? "Eu disse ao treinador: desculpa, eu nunca tinha ouvido que não se pode cobrir o brinco com fita adesiva", explicou o jogador, 15 vezes internacional. "Eu não conseguia tirá-lo, então simplesmente o arranquei da orelha. Saiu sangue, mas está tudo bem."

Mor também explicou por que usava o brinco para jogar: "Eu não uso porque acho bonito. É uma coisa do Japão ou da China, que supostamente ajuda a dormir." O jornalista Marcel Rözer resumiu a noite assim em sua coluna para o jornal regional De Gelderlander: "A Argentina tem a mão de Deus, nós temos a orelha de Mor."

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Como Emre Mor foi parar na Holanda, no NEC Nijmegen?

Mas como Mor, que após deixar o BVB ainda jogou por Celta de Vigo, Galatasaray e Fatih Karagümrük, foi parar no leste da Holanda? Ele ficou disponível no mercado como jogador livre depois que o Fenerbahce não renovou seu contrato. Então o empresário Nima Modyr precisou fazer propaganda de Mor e o fez junto a Carlos Aalbers, diretor técnico do NEC desde 2022.

"Nós nos conhecemos há muito tempo", disse o dirigente de 62 anos sobre sua ligação com Modry. "Conversamos por telefone e Nima me explicou a situação do Emre. Por circunstâncias pessoais, ele havia dado uma longa pausa no futebol." Em seguida, o Nijmegen convidou Mor para um período de testes. "Falamos detalhadamente sobre o Emre. Depois fizemos uma chamada de vídeo com ele. Dick Schreuder falou com ele enquanto estava de férias em Marbella. Claro que todos conhecem o Emre, mas sua carreira estava em tendência de queda. Vamos ver se conseguimos reverter essa tendência e se podemos ajudar um ao outro."

Mor treinou com o time e disputou amistosos como ponta-direita. Em sua primeira aparição, de 20 minutos, contra o clube amador De Treffers, deu a assistência para o 1 a 1 final. Pouco depois, contra o Duisburg, Mor foi titular. Isso bastou para os responsáveis. Mor recebeu contrato até 2028.

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"Qualidades extraordinárias": Emre Mor lesionado no Nijmegen

"Sou muito grato ao clube. Eles querem me fazer feliz de novo, isso era o mais importante", disse Mor. "Não vou negociar dinheiro. Dinheiro não importa nem um pouco para mim. Desculpa por dizer isso tão diretamente. Eu só quero voltar a me divertir, e o clube me apoia nisso. Todos estão do meu lado, e isso faz bem." Aalbers também comemorou: "Emre tem qualidades extraordinárias. Jogadores do calibre dele normalmente são inalcançáveis para nós."

Mas o Nijmegen ainda não aproveitou muito as qualidades de Mor. O clube-surpresa da temporada anterior teve um início fraco no novo ano. Na liga, após três derrotas em sete jogos, ocupa apenas a 11ª posição, e a estreia na fase de liga da Europa League, após a eliminação nos playoffs da Champions contra o Bodö/Glimt, terminou em fiasco: 5 a 0 para a Juventus de Turim.

Isso também tem a ver com os grandes problemas de lesão que afligem o clube. Eles também atingem Mor, que uma vez desfalcou a equipe por doença e outras duas devido às consequências das cargas ainda pouco habituais para ele. "O treinador exige muito de mim fisicamente, e eu fiquei um ano inteiro sem jogar, por isso preciso ir passo a passo", disse.

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Emre Mor frequentemente não teve mentalidade e estabilidade física

No momento, Mor está fora com uma lesão na virilha, que deve tirá-lo de ação até meados de outubro. Isso é especialmente irritante para ele, afinal, durante a longa pausa para jogos de seleções, ele poderia ter trabalhado bastante sua forma física. Agora isso só será possível de forma limitada.

"Para ele, já não se trata mais de dinheiro, isso não é mais um obstáculo", havia dito o técnico Schreuder no início de julho, quando Mor fez testes com ele. "Talvez seja exatamente isso que lhe dê a tranquilidade necessária para voltar a jogar solto." Esperanças como essa, porém, vários outros treinadores já tiveram antes de Schreuder nos últimos anos, começando por Thomas Tuchel em Dortmund e Juan Carlos Unzue em Vigo.

Quase ninguém, porém, conseguiu incutir em Mor, rotulado precocemente como "Messi turco", a mentalidade correta e a estabilidade física. Mor tem qualidades com as quais poderia fazer a diferença. Mas muitas vezes lhe faltaram os elementos básicos do jogo coletivo no futebol: disciplina tática, perseverança, dedicação, mas também noção de espaço, tomada de decisão e, simplesmente, realismo.

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Emre Mor "apenas um perdedor que tentou mais uma vez"?

"Espero que este gol seja o ponto de virada que agora vou aproveitar", disse Mor naquela noite de 11 de agosto. Agora ele soma sete jogos e 236 minutos em campo; em vez de outro gol, acrescentou apenas uma assistência. Só foi titular uma vez, e ainda nunca começou jogando na liga.

"Um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais uma vez", escreveu Mor no Instagram após a transferência para o já nono clube profissional diferente de sua carreira. Se a próxima tentativa de Mor realmente trará o ponto de virada esperado, ainda não é possível prever. Mas se o incidente com o brinco permanecer como o capítulo mais barulhento em Nijmegen, isso combinaria bastante com a biografia cintilante de Mor.

Emre Mor: os números de sua carreira