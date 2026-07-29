Míseros 7,5 milhões de euros: é isso que uma olhada superficial para as receitas de transferências do Real Madrid no verão de 2026 revela até aqui. Fran Garcia se transferiu para o Real Betis, de Sevilha, por quatro milhões de euros. E Mario Martin, já emprestado ao Getafe na temporada passada, agora foi contratado em definitivo pelo rival madrilenho na LaLiga por 3,5 milhões de euros. Por enquanto, é só.

Mas, olhando mais de perto, percebe-se o seguinte: na verdade, o Real financiou completamente sua janela até aqui com vendas de jogadores. Bernardo Silva e Ibrahima Konate chegaram sem custos de transferência, por Denzel Dumfries foram pagos 20 milhões de euros à Inter de Milão, e o Real tirou Marc Cucurella do Chelsea por 55 milhões de euros. Somando ainda os 15 milhões de euros que precisaram ser pagos para tirar o novo técnico Jose Mourinho de seu contrato em vigor com o Benfica, os Merengues investiram até agora 90 milhões de euros.

Ainda assim, no momento há um claro saldo positivo em transferências. Isso porque, graças a uma jogada inteligente que o Real aplicou de forma consistente nos últimos anos sempre que liberava um talento, entraram nos cofres merengues - incluindo os 3,5 milhões pelo recentemente emprestado Mario Martin - mais de 110 milhões de euros por jogadores que sequer faziam parte do elenco na temporada passada. Ou seja: perda de peças, zero; receitas altas e muito importantes, que à primeira vista passaram quase despercebidas.

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Como isso é possível? A palavra mágica é: participação em revenda. Ou, para ser mais preciso: uma generosa participação em revenda de nada menos que 50%. O exemplo mais famoso é um campeão mundial recém-coroado. Victor Munoz pode se chamar assim com razão desde 19 de julho, embora não tenha entrado em campo nem por um minuto pela Espanha na Copa do Mundo de 2026.

O jogador de 23 anos, nascido em Barcelona e descartado nas categorias de base do grande rival do Real, o Barça, foi justamente para Madri aos 18. Como a chance de se firmar no time principal parecia distante, o Real deixou Munoz ir para o CA Osasuna em 2025. Lá, o atacante deslanchou, virou jogador da seleção espanhola e valeu 40 milhões de euros para o Liverpool. Voltando ao tema da participação em revenda: metade disso foi para a conta do Real, 20 milhões de euros ganhos rapidamente. Melhor ainda para os Blancos: como no ano passado o clube havia recebido 25 milhões de euros do Osasuna por Munoz, o total sobe a 45 milhões de euros arrecadados por um jogador com apenas quatro partidas pelo time principal.

A ida de Mario Gila para o Milan rende 15 milhões de euros ao Real Madrid

Enquanto isso, no caso de Mario Gila, 15 milhões de euros simplesmente foram parar nos cofres merengues. Assim como Munoz, o zagueiro é de Barcelona; o Real o tirou do Espanyol aos 18 anos para colocá-lo em sua base. Mais tarde, Gila faria apenas duas rápidas aparições pelo time principal, mas, via Castilla, o defensor se credenciou para assumir desafios maiores em outro lugar. A Lazio o levou para a Itália em 2022 e, recentemente, Gila se transferiu para o Milan por 30 milhões de euros. O Real pôde comemorar 50% desse valor.

No total, 21,75 milhões de euros chegaram ao Bernabéu vindos de Bournemouth, quase sem chamar atenção. Desses, 9,25 milhões de euros foram proporcionados por Alex Jimenez ao clube que o formou. O jogador de lado de campo passou muito tempo na base do Real, depois se transferiu ainda como atleta sub-19 para o Milan, inicialmente por empréstimo, em 2023; um ano depois, veio a transferência em definitivo para San Siro. Jimenez nunca disputou uma partida pelo time principal dos Merengues, mas sua transferência de Milão para Bournemouth rendeu ao Real uma respeitável quantia milionária com o prata da casa. O jogador de 21 anos já havia sido emprestado pelo Milan ao clube inglês na temporada passada, e agora o Bournemouth acionou a opção de compra de 18,5 milhões de euros - e pouco depois emprestou Jimenez à Fiorentina.

Quem de fato atuará pelo Bournemouth na próxima temporada é Alvaro Rodriguez. O centroavante foi levado pelo Real ainda no sub-17, vindo do Girona, e, diferentemente de Jimenez, Rodriguez ao menos conseguiu uma ou outra oportunidade no time principal. Ele entrou em campo dez vezes pela equipe principal do Real e ainda teve uma atuação muito especial: em fevereiro de 2023, no dérbi da cidade contra o Atletico, saiu do banco para atuar no último quarto de hora e salvou da derrota a equipe então treinada por Carlo Ancelotti com o gol de empate em 1 a 1 diante do rival local. O passe foi de ninguém menos que Luka Modric.

Real Madrid: Nico Paz representa a maior fatia das receitas

Antes de tudo, porém, Rodriguez se valorizou por meio do Castilla a ponto de despertar interesse de outros clubes renomados e, após um empréstimo ao Getafe, o Elche pagou 14,5 milhões de euros pelo atacante em 2025. Um ano depois, e após uma boa temporada na LaLiga, Rodriguez já valia 25 milhões de euros para o Bournemouth. Portanto, 12,5 milhões de euros para o Real.

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A maior fatia dos mais de 110 milhões de euros em receitas de transferências quase despercebidas, no entanto, o vice-campeão espanhol deve a outra participação em revenda. Nico Paz, um dos maiores talentos das categorias de base do clube, havia sido negociado pelo Real com o Como em 2024. Lá, o meia ofensivo se desenvolveu de forma excelente, mas seu futuro imediato não está em Madri, e sim novamente no Como. Embora o Real tenha acionado a cláusula de recompra no valor de nove milhões de euros, os italianos mantiveram Paz em seu elenco por provavelmente 60 milhões de euros. Fazendo as contas, isso representa 51 milhões de euros para o Real, que além disso também garantiu uma nova opção de recompra para 2027.

No que diz respeito ao rentável modelo de participação em revenda, o limite para o Real neste verão talvez ainda não tenha sido alcançado. Com Sergio Arribas, os Merengues podem em breve lucrar com mais um jogador que recentemente já nem fazia parte do elenco. O meia ofensivo, formado no Real, despertou interesse de clubes maiores com uma temporada extraordinária pelo time espanhol da segunda divisão UD Almeria, somando 33 participações diretas em gols em 47 partidas. O Benfica estaria batendo mais forte à porta por Arribas, e fala-se em 12 milhões de euros de taxa de transferência. Seis milhões disso cairiam diretamente em Madri.