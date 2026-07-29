Míseros 7,5 milhões de euros é o que uma olhada superficial nas receitas de transferências do Real Madrid no verão de 2026 revela até aqui. Fran Garcia se transferiu por quatro milhões de euros para o Real Betis, de Sevilha. E Mario Martin, que na temporada passada já havia sido emprestado ao Getafe, foi agora contratado em definitivo pelo rival dos madrilenos em LaLiga por 3,5 milhões de euros. Por enquanto, foi só isso.

Mas, olhando mais de perto, percebe-se o seguinte: na verdade, o Real financiou completamente seu mercado até aqui com vendas de jogadores. Bernardo Silva e Ibrahima Konate chegaram sem custos de transferência, por Denzel Dumfries foram pagos 20 milhões de euros à Inter de Milão, e o Real tirou Marc Cucurella do Chelsea por 55 milhões de euros. Somando os 15 milhões de euros que precisaram ser pagos para tirar o novo técnico Jose Mourinho de seu contrato em vigor com o Benfica, os merengues investiram até agora 90 milhões de euros.

Ainda assim, neste momento há um claro saldo positivo nas transferências. Isso porque, graças a uma jogada inteligente que o Real aplicou de forma consistente nos últimos anos ao abrir mão de um talento, entraram nos cofres merengues — incluindo os 3,5 milhões pelo recém-emprestado Mario Martin — mais de 110 milhões de euros por jogadores que nem sequer faziam parte do elenco na temporada passada. Ou seja, perda de peças no elenco igual a zero, mas receitas altas e muito importantes, que à primeira vista passaram quase despercebidas.

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Como isso é possível? A palavra mágica é: participação em revenda. Ou, de forma mais precisa: uma generosa participação em revenda no valor de nada menos que 50%. O exemplo mais emblemático é um campeão mundial recém-coroado. Victor Munoz pode se chamar assim com justiça desde 19 de julho, embora não tenha entrado em campo nem por um minuto pela Espanha na Copa do Mundo de 2026.

O jogador de 23 anos, nascido em Barcelona e descartado nas categorias de base do arquirrival do Real, o Barça, transferiu-se justamente para Madri aos 18. Como a chance de se firmar no time principal parecia distante, o Real deixou Munoz sair para o CA Osasuna em 2025. Lá, o jogador ofensivo deslanchou, virou jogador da seleção espanhola e valeu 40 milhões de euros para o Liverpool. Palavra-chave: participação em revenda. Metade disso foi para a conta do Real, 20 milhões de euros ganhos rapidamente. Melhor ainda para os Blancos: como no ano passado o clube recebeu 25 milhões de euros do Osasuna por Munoz, no total são até 45 milhões de euros arrecadados com um jogador que teve apenas quatro partidas pelo time principal.

Transferência de Mario Gila para o Milan rende 15 milhões de euros ao Real Madrid

Enquanto isso, no caso de Mario Gila, 15 milhões de euros simplesmente entraram nos cofres merengues. Assim como Munoz, o zagueiro também é de Barcelona, e o Real o tirou do Espanyol aos 18 anos para levá-lo à base. Mais tarde, Gila chegou a fazer duas breves aparições pelo time principal, mas foi pela Castilla que o defensor se credenciou para assumir desafios maiores em outro lugar. A Lazio o levou para a Itália em 2022 e, há pouco tempo, Gila se transferiu para o Milan por 30 milhões de euros. O Real pôde comemorar 50% desse valor.

No total, 21,75 milhões de euros chegaram do Bournemouth ao Bernabéu, passando quase despercebidos. Desses, 9,25 milhões de euros foram proporcionados por Alex Jimenez ao seu clube formador. O jogador de lado foi desenvolvido por muito tempo na base do Real e, ainda como atleta do sub-19, transferiu-se inicialmente por empréstimo para o Milan em 2023; um ano depois, foi concretizada a transferência definitiva para San Siro. Jimenez nunca disputou uma partida pelo time principal dos merengues, mas sua mudança de Milão para o Bournemouth rendeu ao Real uma respeitável quantia milionária com o prata da casa. O jogador de 21 anos já havia sido emprestado pelo Milan ao clube inglês na temporada passada, e agora o Bournemouth acionou a opção de compra de 18,5 milhões de euros — e pouco depois emprestou Jimenez à Fiorentina.

Quem de fato estará em ação no Bournemouth na próxima temporada é Alvaro Rodriguez. O centroavante foi levado pelo Real ainda no sub-17 vindo de Girona e, diferentemente de Jimenez, Rodriguez ao menos teve uma ou outra oportunidade no time principal. Ele entrou em campo dez vezes pelo time principal do Real e até protagonizou uma atuação muito especial: em fevereiro de 2023, no dérbi da cidade contra o Atletico, entrou para o último quarto de hora e salvou da derrota contra o rival local a equipe então treinada por Carlo Ancelotti com seu gol de empate em 1 a 1. O passe? Ninguém menos que Luka Modric.

Real Madrid: maior fatia da receita vem de Nico Paz

Acima de tudo, porém, Rodriguez se tornou interessante para outros clubes de nome graças à Castilla e, após um empréstimo ao Getafe, o Elche desembolsou 14,5 milhões de euros pelo atacante em 2025. Um ano depois, e após uma boa temporada em LaLiga, Rodriguez passou a valer 25 milhões de euros para o Bournemouth. Ou seja: 12,5 milhões de euros para o Real.

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No entanto, a maior fatia dos mais de 110 milhões de euros em receitas de transferências quase despercebidas do vice-campeão espanhol se deve a outra participação em revenda. Nico Paz, um dos maiores talentos das categorias de base do clube, foi negociado pelo Real com o Como em 2024. Lá, o meia ofensivo evoluiu muito bem, mas seu futuro imediato não está em Madri, e sim continuando no Como. Embora o Real tenha acionado a cláusula de recompra no valor de nove milhões de euros, os italianos mantiveram Paz em seu elenco por algo em torno de 60 milhões de euros. Fazendo as contas, isso representa 51 milhões de euros para o Real, que além disso assegurou uma nova opção de recompra para 2027.

No que diz respeito ao lucrativo modelo de participação em revenda, o Real ainda pode não ter atingido seu limite neste verão. Com Sergio Arribas, os merengues talvez ainda ganhem em breve com mais um jogador que já nem fazia parte do elenco. O meia ofensivo, formado no Real, despertou o interesse de clubes maiores com uma temporada excepcional pelo time espanhol da segunda divisão UD Almeria, com 33 participações diretas em gols em 47 jogos. O Benfica parece ser quem mais pressiona por Arribas, e fala-se em 12 milhões de euros de taxa de transferência. Seis milhões disso iriam direto para Madri.