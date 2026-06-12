Quase bateu o recorde de Pelé... Jogador do México entra para a história da Copa do Mundo

O jovem Gilberto Mora, jogador da seleção mexicana, entrou para a história da Copa do Mundo em grande estilo após participar da partida contra a África do Sul na abertura da edição de 2026.

A seleção mexicana, que sedia o torneio junto com os Estados Unidos e o Canadá, venceu a África do Sul por 2 a 0 em partida disputada na noite de ontem, quinta-feira, no Estádio Azteca.

O técnico Javier Aguirre preferiu manter Mora no banco de reservas no início da partida, mas o colocou em campo aos 66 minutos, no lugar do companheiro Bryan Gutiérrez.

De acordo com as estatísticas da rede especializada “Opta”, Mora se tornou o jogador mais jovem a representar a seleção do país anfitrião na história da Copa do Mundo, tendo disputado a partida com 17 anos e 240 dias.

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Mora também se tornou o sexto jogador mais jovem da história da Copa do Mundo, segundo a rede francesa “Stats Foot”.

O jogador mexicano ficou atrás dos cinco seguintes: o irlandês Norman Whiteside (17 anos e 41 dias), o camaronês Samuel Eto’o (17 anos e 99 dias), o nigeriano Femi Obabonmi (17 anos e 101 dias), o camaronês Samuel Olimbi (17 anos e 185 dias) e o brasileiro Pelé (17 anos e 235 dias).