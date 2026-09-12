Porque, com um hat-trick contra o Venezia, o argentino tirou justamente de seu grande compatriota Lionel Messi um recorde que durava havia quase 20 anos. Mastantuono agora é o argentino mais jovem a marcar um hat-trick em uma das grandes ligas europeias (Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha, França).

O ponta-direita tinha 19 anos e 28 dias na sexta-feira e, assim, era 231 dias mais jovem que Messi quando este protagonizou sua noite de gala em 10 de março de 2007. Em defesa da honra de Messi, vale acrescentar que ele fez seu primeiro hat-trick no clássico contra o Real Madrid.

Mastantuono precisou de apenas 98 segundos em Veneza para colocar a Fiorentina em vantagem por 2 a 1, com um doblete, depois de sair atrás por 1 a 0 no primeiro tempo.

Aos 39 minutos do segundo tempo, ele enfim marcou seu terceiro gol e definiu de vez a partida. Florença abriu 4 a 1 e, no fim, o placar de 4 a 2 representou não apenas a primeira vitória da nova temporada na Serie A, mas também os primeiros pontos.

Quanto Franco Mastantuono custou ao Real Madrid em transferência?

O agradecimento e o reconhecimento pelo primeiro resultado positivo da temporada no clube da Toscana certamente cabem ao jovem artilheiro. Mas o técnico Paolo Vanoli também precisa ser citado. Foi ele quem salvou a Fiorentina do rebaixamento na temporada passada, mas ainda assim acabou substituído no verão pelo campeão mundial de 2006 Fabio Grosso.

Após seu mau começo, com três derrotas e saldo de 1:9 em gols, ele foi demitido imediatamente, e Vanoli retornou ao banco da Fiorentina ao longo da última semana.

Mastantuono chegou em 2025 por 45 milhões de euros, do River Plate para o Real Madrid. Até aqui, ele ainda não conseguiu se destacar nos merengues, embora tenha somado 35 partidas em todas as competições (média de 42 minutos), três gols e uma assistência. Essa marca de três gols ele já alcançou agora em Florença, em um único jogo. Ele está emprestado para a Itália até o próximo verão.



