Na manhã de terça-feira, tanto o Manchester City quanto os Spurs anunciaram a transferência do jogador de ataque. A taxa pelo Savinho, que havia caído em desgraça no City, chama atenção: segundo a Sky, o Tottenham vai pagar inicialmente cerca de 87,5 milhões de euros ao Manchester, enquanto possíveis bônus somam por volta de 11 milhões de euros. Assim, o City pode arrecadar no total cerca de 98,5 milhões de euros com a venda de Savinho.

Nos Spurs, o brasileiro assinou contrato de cinco anos, até 2031, com opção por mais uma temporada. Para o City, Savinho é a nova venda recorde e supera Julian Alvarez, que havia se transferido para o Atlético de Madrid em 2024 por 75 milhões de euros. Já na história do Tottenham, Savinho é a terceira contratação mais cara, e todo o top 3 é deste verão: por Mateus Fernandes, o quase rebaixado da temporada passada pagou 99 milhões de euros ao West Ham United, enquanto 108 milhões de euros foram para o Newcastle United pelo recordista Sandro Tonali. No total, os londrinos já gastaram mais de 350 milhões de euros em novos jogadores nesta janela de transferências, que segue aberta até o início de setembro, enquanto outros nomes de peso, como Andrew Robertson e Marcos Senesi, chegaram sem custos.

"Demorou um pouco, mas estou feliz por estar aqui agora", disse Savinho sobre a mudança. O Tottenham já havia tentado contratá-lo no verão passado, mas os 70 milhões de euros oferecidos na época foram considerados insuficientes pelo City, e a transferência fracassou. No início de outubro de 2025, Savinho então prorrogou de forma surpreendente seu contrato com o City por mais dois anos, até 2031.

Savinho comemora mega transferência para o Tottenham

Naquele momento, Savinho, contratado em 2024 junto ao ESTAC Troyes, da França, por 25 milhões de euros, voltava a ganhar ritmo após problemas de lesão, mas sob o comando do ex-treinador Pep Guardiola acabou tendo de se contentar com o papel de opção no banco na maior parte da última temporada. O sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, já não contava necessariamente com Savinho, que em seus dois anos em Manchester disputou 84 partidas pelo City no total, com sete gols e 16 assistências.

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Na transferência tardia para o Tottenham, o técnico dos Spurs, Roberto De Zerbi, que assumiu no fim de março, teve um papel importante segundo Savinho. "É uma oportunidade maravilhosa em um grande clube, com um dos melhores treinadores do mundo", destacou o jogador de 22 anos, que prefere atuar por um dos dois lados do campo. "Assim que falei com o treinador, soube que precisava vir para cá. Ele quer me ajudar a atingir o nível mais alto possível, e eu acredito que podemos conseguir isso juntos."

Xavi Simons anuncia a transferência de Savinho

Com Xavi Simons, que trocou o RB Leipzig pelo Tottenham em 2025, Savinho pode ter um velho conhecido para facilitar sua adaptação em Londres. Os dois se conhecem desde a temporada 2022/23, quando jogaram juntos no PSV Eindhoven, e por isso foi Simons, que ainda ficará fora por muito tempo por causa de uma ruptura do ligamento cruzado, quem pôde anunciar a contratação de Savinho nos canais de redes sociais dos Spurs.

"Claro que eu tinha que fazer isso. Na verdade, eu insisti", disse o holandês. "Bem-vindo aos Spurs, Bro. Estou muito feliz que você esteja aqui agora. Você vai amar isso. Os torcedores foram muito bons comigo desde que cheguei aqui. E eu sei que eles também vão te amar assim que te virem jogar. Estou trabalhando duro todos os dias para voltar. E mal posso esperar para em breve estar em campo com você."

Ao que tudo indica, Savinho terá com Omar Marmoush mais um rosto familiar ao seu lado no novo ambiente. Isso porque o egípcio também está perto de deixar o Manchester City rumo ao Tottenham, mas inicialmente deve chegar apenas por empréstimo. Segundo Fabrizio Romano, no ano que vem entraria em vigor uma opção de compra que, caso certas condições sejam cumpridas, poderia se transformar em obrigação de compra. Nesse caso, os Spurs teriam de pagar 58,5 milhões de euros ao City por Marmoush.