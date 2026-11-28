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O Real Madrid se prepara para mais um compromisso em LaLiga, quando recebe o Alavés no Santiago Bernabéu neste sábado. Na partida, José Mourinho busca manter a sequência de vitórias e reforçar a posição do time na briga pela liderança, mas também pode recorrer a algumas mudanças táticas para dar descanso a suas estrelas, sem abrir mão da força ofensiva da equipe.

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O jornal espanhol AS revelou os contornos da provável escalação titular do Real Madrid contra o Alavés, apontando que o treinador português pensa em poupar Bernardo Silva, devolver Arda Güler ao meio-campo e escalar Diomande na ponta direita, em um esquema que abre espaço para colocar quatro atacantes atrás de Kylian Mbappé.

O duelo contra o Alavés é a última etapa da sequência de três jogos que o Real Madrid disputa no Santiago Bernabéu depois do fim da Data Fifa de novembro.

O time merengue voltou a vencer ao bater o Celta de Vigo e o PSV, dando à torcida ainda mais otimismo quanto à capacidade de manter os bons resultados, depois que os comandados de Mourinho conquistaram 10 vitórias consecutivas em LaLiga e na Champions League desde a derrota para o Atlético de Madrid no fim de setembro.

Essa campanha de destaque ajudou a reforçar a posição do Real Madrid no topo da competição europeia, enquanto segue pressionando o Barcelona na corrida por LaLiga. Por isso, vencer o Alavés é fundamental para manter o embalo antes de uma fase mais difícil.

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Depois desse confronto, o time merengue terá pela frente uma sequência de três jogos fora de casa: começa com uma viagem a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad na quarta-feira, segue para Bilbao para encarar o Athletic no domingo e, em seguida, volta à Champions League para enfrentar o Arsenal na quarta-feira.

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Diomande e Bellingham nos planos de Mourinho

Segundo o AS, Mourinho estuda uma mudança ofensiva que daria descanso a Bernardo Silva, com Diomande pelo lado direito, Jude Bellingham na armação e Vinícius Júnior pela esquerda, atrás do centroavante Kylian Mbappé.

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O astro francês quer manter a boa fase e aumentar suas chances na briga pela artilharia de LaLiga nesta temporada, aproveitando o apoio ofensivo oferecido pelo trio ao seu redor.

Por outro lado, Arda Güler voltará a atuar no centro do meio-campo ao lado de Aurélien Tchouaméni, depois de ter exercido funções mais ofensivas nos últimos jogos. A mudança permite a Mourinho equilibrar o controle do meio de campo com o maior número possível de alternativas no ataque.

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Tchouaméni havia deixado o jogo europeu da equipe no intervalo, quando Mourinho colocou Jude Bellingham, que roubou a cena e fez uma atuação de destaque contra o PSV.

Valverde segue na lateral direita

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Na defesa, a expectativa é que Federico Valverde continue na lateral direita, apesar de Dumfries estar no banco à espera de uma oportunidade, já que Trent Alexander-Arnold segue fora por lesão.

Na zaga, Mourinho deve apostar na dupla Ibrahima Konaté e Dean Huijsen, enquanto Marc Cucurella ocupará a lateral esquerda.

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Não há surpresas previstas no gol: o belga Thibaut Courtois segue como primeira opção incontestável, graças ao seu status de titular absoluto no elenco.

A provável escalação do Real Madrid contra o Alavés

Com base nessas informações, o Real Madrid pode entrar em campo contra o Alavés com a seguinte formação: “Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé”.