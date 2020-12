Quartas de final da Série D 2020: classificados, datas, jogos e mais

Oito equipes ainda brigam pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro; confira tudo sobre os jogos que acontecem no início de 2021

A série D já conhece os oito clubes classificados às quartas de final. Além do título que, claro, é o grande objetivo de todas as equipes, passar para a próxima fase da competição já garante o acesso automático à terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O primeiro time garantido para as quartas de final foi o Fast Clube, que eliminou o Globo FC, no último sábado (26), nas penalidades. Então, no domingo (27), os outros sete classificados foram conhecidos.

Classificados

Após muita emoção nas oitavas de final da , os oito classificados foram conhecidos no final de semana. O primeiro deles, no sábado (28), foi o Fast Clube. Os outros sete times que ainda brigam pelo acesso à foram conhecidos um dia depois, no domingo.

Altos: 38 pts, 12 vitórias

: 38 pts, 11 vitórias

Aparecidense: 35 pts, 10 vitórias, saldo de gols 24*

: 35 pts, 10 vitórias, saldo de gols 24*

: 32 pts, 9 vitórias

Floresta: 32 pts, 8 vitórias

Fast Clube: 31 pts

Marcílio Dias: 29 ptsPa

Como Aparecidense e América-RN empataram em todos os critérios de desempate, um sorteio foi realizado pela CBF nesta segunda-feira, para determinar qual dos clubes ficaria em terceiro, e qual ficaria em quarto.

Pelo terceiro ano consecutivo o Amazonas chega ao jogo do acesso na @_SerieD_BR. Na tarde deste sábado, o @FastClubOficial contou com gol de @regisbr02 e atuação heróica do goleiro Alencar para se garantir nas quartas de final.



VAMOS, FAST! 🔵🔴⚪



📷 Antônio Assis pic.twitter.com/7RztjfvybU — Federação Amazonense de Futebol (@fafamazonas) December 27, 2020

Jogos

Altos-PI (1º) x Marcílio Dias-SC (8º)

Novorizontino-SP (2º) x Fast Clube-AM (7º)

América-RN (3º) x Floresta-CE (6º)

Aparecidense-GO (4º) x Mirassol-SP (5º)

Datas

Os confrontos das quartas de final da Série D de 2020, que definem os quatro classificados para a Série C do Campeonato Brasileiro, serão decididos em partidas de ida e volta, disputadas apenas em 2021. Os duelos de ida acontecem no dia 3 de janeiro, enquanto as decisões definitivas estão marcadas para a próxima semana, no dia 10.