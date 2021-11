Quartas de final da Libertadores feminina 2021: classificados, jogos e mais

A Copa Libertadores feminina, que está nas últimas partidas da fase de grupos, está a todo vapor. O torneio, que nessa temporada acontece no Paraguai, começou com 16 das melhores equipes do futebol feminino no continente.

Ainda nessa edição, o Brasil está sendo representados por três grandes times do futebol feminino. Além da Ferroviária, a atual campeã, as meninas do Corinthians e Avaí/Kindermann também estão na disputa.

Restando apenas dois jogos para definir todas as equipes classificadas para as quartas, o torneio promete despertar, ainda mais, a atenção do púbico.

A Goal te mostra tudo o que você precisa saber sobre o mata-mata da Libertadores feminina.

Quais são os times classificados para as quartas da Libertadores feminina?

Até o momento, quatro equipes do futebol feminino garantiram vaga no mata-mata da Libertadores feminina 2021; sendo duas delas equipes brasileiras.

Vale lembrar que a definição dos outros quatro classificados acontece nesta quarta-feira (10). O Deportivo Cali e o Corinthians, que estão no grupo C e D, respectivamente, já garantiram uma vaga no mata-mata - resta apenas definir a posição final.

Ferroviária

Santa Fé (Colômbia)

Avaí/Kindermann

Cerro Porteño (Paraguai)

Os jogos das quartas de final da Libertadores feminina?

Em um sorteio previamente definido, ficou dterminado que os primeiros colocados de cada grupo enfrentariam os segundos colocados dos outros grupos.

12 de novembro, às 17h30 (de Brasília) - Ferroviária x Cerro Porteño

12 de novembro, às 19h45 (de Brasília) - Avaí/Kindermann x Santa Fé

13 de novembro, às 17h30 (de Brasília) - 1º C x 2º D

13 de novembro, às 19h45 (de Brasília) - 1ªD x 2º C

Onde e quando será a grande final da Libertadores feminina?

A grande final da Libertadores feminina, que já está se aproximando, acontece no dia 21 de novembro. No entanto, diferente da fase de grupos, das quartas, semis e disputa do terceiro lugar, que acontecem no Paraguai, a final será realizada no Estádio Parque Central, no Uruguai.

Vale lembrar que Conmebol, organizadora da competição, planejava realizar está edição no Chile, ainda nos dias 30 de setembro até 16 de outubro, porém, a entidade divulgou uma mudança na sede, bem como na data do torneio.

Onde assistir à Libertadores feminina?

Os torcedores, que quiserem acompanhar o mata-mata da Libertadores feminina, terão um cardápio recheado de opções. Isto porque, o Star+, ESPN Brasil e o Fox Sports, dos canais Disney, transmitem todos os jogos dessa edição da maior competição de clubes femininos na América do Sul.

Ainda assim, o Facebook Watch da Conmebol, organizadora da competição, transmite todos os jogos em uma das redes sociais mais famosas do mundo, ou seja, o torcedor tem uma variedade de serviços para assistir aos jogos da Libertadores.