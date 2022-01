Quartas de final da Copinha 2022: classificados, confrontos, datas e mais

Para chegar nas semifinais, é necessário a briga pelas poucas vagas que as quartas liberam, e esta fase da Copinha passou voando e já definiu os quatro elencos que disputam o Top 4 do maior torneio de bases do Brasil.

A finalíssima da competição está marcada para 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. E é bom ficar de olho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois ela é mundialmente conhecida como um verdadeiro celeiro de grandes talentos do país pentacampeão do mundo.

A Copinha começou com 128 equipes na fase de grupos. A GOAL te mostra as únicas quatro equipes restantes que conseguiram passar das quartas de final.

Quem passou das quartas de final da Copinha 2022?

Abaixo, você confere todas as equipes, em negrito, classificadas nas quartas para as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022:

América-MG 1 x 0 Botafogo - 18 de janeiro de 2022

Mirassol 2 x 2 Santos | PEN: 1 x 3 - 18 de janeiro de 2022

Palmeiras 5 x 2 Oeste - 19 de janeiro de 2022

Cruzeiro 1 x 2 São Paulo - 19 de janeiro de 2022

Quais serão os confrontos das semifinais da Copinha 2022?

O chaveamento já está definido conforme a ordem das quartas de final. O vencedor de um jogo pega a equipe vitoriasa do outro. Veja:

Santos x América-MG - Sexta-feira (21), às 20h (de Brasília)

Palmeiras x São Paulo - Sábado (22), às 19h (de Brasília)

Onde foram transmitidos os jogos das quartas da Copinha 2022?

Todos os duelos das quartas de final foram transmitidos pelo SporTV, na TV por assinatura. Além do canal que pertence a Rede Globo, a Rede Vida realizou a transmissão de uma das partidas, no caso de Cruzeiro 1 x 2 São Paulo.

O SporTV, para as semifinais, está garantido como forma de transmissão.