Quartas de final da Copa do Nordeste: classificados, datas, onde assistir e mais

Lampions League chega às suas fases finais e traz grandes jogos entre os oito classificados

A Copa do Nordeste está chegando às suas fases finais e emoção não vai faltar para os torcedores. Até o momento, três das oito vagas para as quartas de final foram definidas com uma rodada de antecedência. Ou seja, agora restam cinco vagas.

A tarde deste sábado (10) será marcada pela última rodada da fase de grupos e definirá os classificados para a próxima fase da 'Lampions League'.

Confira o chaveamento e as datas das partidas de quartas de final da Copa do Nordeste!

Os classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste 2021

Ceará e Fortaleza já estão classificados para a segunda fase da NE / Foto: Divulgsção Fortaleza 2020

Até o momento, Ceará e CRB, no grupo A, e Fortaleza, no grupo B, garantiram a vaga antecipada para as quartas de final. No próximo sábado (10), os torcedores vão conhecer os últimos cinco clubes classificados.

Os confrontos, decididos em partidas únicas, são definidos de acordo com a posição na fase de grupos:

Quartas 1 - 1º A x 4º A

Quartas 2 - 2º B x 3º B

Quartas 3 - 1º B x 4º B

Quartas 4 - 2º A x 3º A

Quando são as quartas de final da Copa do Nordeste 2021?



CRB classificado com antecedência para as quartas de final da NE / Foto: Divulgação CRB

As datas previstas pela CBF no calendário da competição - que ainda podem sofrer eventuais alterações - são as seguintes:

Quartas de final: 17 e 18 de abril de 2021

Semifinal: 24 de abril

Final: 1º de maio (ida) e 8 de maio (volta)

Como foi a primeira fase da Copa do Nordeste 2021?

Grupo A

O Ceará, com a maior sequência invicta da Copa do Nordeste, até o momento registra três vitórias e quatro empates na "Lampions League 2021", somando 13 pontos, enquanto o CRB, também já classificado, soma 12 pontos, com três vitórias, três empates e uma derrota.

Agora, Bahia e Sampaio Corrêa, ambos com 10 pontos cada, buscam asseguram a classificação para as quartas de final.

Treze e Confiança, com sete pontos, também possuem chances de classificação, mas vão precisar vencer e secar os adversários.

Já o 4 de Julho e Santa Cruz cumprem apenas tabela na última rodada.

Grupo B

No grupo B, o Fortaleza é o único que garantiu a classificação antecipada, com 14 pontos conquistados, e embalado com duas vitórias consecutivas no torneio.

O Vitória, vice-líder, com 12 pontos, precisa de apenas um empate com o 4 de Julho, já eliminado, para avançar.

Já o Altos e o CSA, com 10 pontos cada, também precisam pontuar para não correrem riscos, enquanto ABC e Salgueiro, correm por fora.

Eliminados, Sport e Santa Cruz, decepcionaram e não possuem mais chances de classificação para a próxima fase.

JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DA COPA DO NORDESTE

4 de Julho x Vitória

Bahia x ABC

Ceará x Salgueiro

Conquista x Fortaleza

Treze x Sport

Sampaio Corrêa x CSA

CRB x Altos

Santa Cruz x Botafogo-PB

Todos os jogos da oitava rodada serão disputados neste sábado (10), às 16h (de Brasília).

Onde assistir às quartas de final da Copa do Nordeste 2021?

O Nordeste FC segue como o canal oficial da competição, e disponibiliza as partidas em seu aplicativo de streaming e no canal de pay-per-view.

Na TV aberta, o SBT - e suas afiliadas no Nordeste - e a Fox Sports, na TV fechada seguem com a transmissão de alguns dos jogos da competição, enquanto as operadoras de PPV Net/Claro, Sky e Directv GO, também passam os jogos.