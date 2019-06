Quartas da Copa do Mundo feminina: confrontos, datas, onde assistir e mais

Sem Brasil, decisões começam na quinta-feira (27) com Noruega x Inglaterra

Eliminada nas oitavas de final pela dona da casa, a , a seleção e os torcedores brasileiros assistirão os últimos jogos da pela televisão. Pelas quartas de final do torneio, Noruega, , França, , , e já estão classificadas.

CONFRONTOS DEFINIDOS

JOGO DIA HORÁRIO LOCAL Noruega x Inglaterra Quinta-feira (27) 16h (de Brasília) Le Havre França x EUA Sexta-feira (28) 16h (de Brasília) Parc des Princes Alemanha x Suécia Sábado (29) 13h30 (de Brasília) Roazhon Park Itália x ou * Sábado (29) 14h (de Brasília) Stade du Hainaut

*Itália aguarda o confronto entre Holanda e Japão para conhecer o seu adversário.

ONDE ASSISTIR

Os duelos serão transmitidos pelo canal Sportv ou Sportv 2, além da TV Bandeirantes.

FINAL: QUANDO E ONDE É?

A grande final do Mundial na França será sediada no Parc Olympique Lyonnais, em , no dia 7 de julho (domingo), às 12h (de Brasília).