Quartas da Copa do Brasil tem Atlético-MG x Cruzeiro e Palmeiras x Inter

Clássico mineiro, nova versão das quartas de 2015 e o encontro de Tricolores: confira os confrontos depois do sorteio

Foi realizado nesta segunda-feira o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do . As partidas acontecerão somente após a pausa para a .

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Confira a definição dos confrontos das quartas de final (os times à esquerda fazem o primeiro jogo em casa):

x

-PR x

x

x

Os confrontos acontecem entre os dias 10 e 17 de julho, e as datas das partidas ainda serão definidas.

O único clássico regional das quartas de final será entre Atlético-MG e Cruzeiro. O atual campeão do torneio recebe faz o primeiro duelo em casa diante do , que garantiu sua classificação após eliminar o com dois gols de Chará, na última quinta-feira (6). O jogo de ida é de mando da .

O vencedor do clássico mineiro pega na próxima fase Palmeiras ou Internacional. As equipes revivem mais uma disputa de quartas de final: elas se encontraram na mesma fase em 2015, e o acabou levando a melhor no jogo de volta, no Allianz Parque. Desta vez, a decisão será inversa, sendo o segundo confronto no Beira-Rio.

Já o encontro entre Grêmio e Bahia marca uma acirrada disputa entre duas equipes que vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Bahia briga para entrar no G-4, o Grêmio acaba de sair da zona de rebaixamento com duas vitórias seguidas. O primeiro duelo entre as equipes acontece na Arena do Grêmio, em Alegre.

Quem levar a melhor nesse duelo pegará nas semifinais o vencedor de Athletico x Flamengo. O duelo de Rubro-Negros será definido no Maracanã, palco do segundo jogo. No ano passado, o Flamengo chegou às semifinais da , sendo eliminado pelo . Já o Athletico é o atual campeão da , título inédito para o clube que busca mais um caneco este ano.