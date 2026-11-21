Compartilhar Siga GOAL no Google

Um amistoso provocou a saída de mais um técnico do Campeonato Saudita, que se tornou a quarta vítima das demissões na atual temporada da competição.

Publicidade

O Al-Faisaly, da Arábia Saudita, publicou neste sábado um comunicado em sua conta oficial no "X", no qual anunciou que aceitou o pedido de demissão do técnico italiano Giovanni Solinas e designou Mohammed Dahman para assumir o cargo em seu lugar na próxima fase.

"O Conselho de Administração do clube anuncia a aceitação do pedido de demissão apresentado pelo técnico da equipe principal de futebol, o senhor Giovanni Solinas, após acordo entre as partes", informou o Al-Faisaly em seu comunicado.

"O Conselho de Administração expressa seus sinceros agradecimentos e reconhecimento ao senhor Giovanni pelo grande esforço e pelo trabalho profissional realizado, valorizando os resultados positivos que obteve com a equipe durante o período em que esteve no comando técnico, e deseja a ele sucesso contínuo", acrescentou o clube.

"No mesmo contexto, o Conselho de Administração decidiu designar o senhor Mohammed Dahman para assumir o comando técnico da equipe principal na próxima fase, e pedimos a Deus que lhe conceda sucesso e acerto em sua missão de atender às aspirações do clube e de sua torcida", concluiu.

Publicidade Publicidade

A saída de Solinas foi uma surpresa, já que não havia qualquer especulação sobre sua demissão do cargo, apesar dos resultados negativos que a equipe vinha acumulando desde o início da temporada, antes de uma melhora relativa no período recente.

Tópicos relacionados

Próximas partidas AFS Campeonato Saudita 12:30 DIR

O Al-Faisaly ocupa a 15ª posição na tabela do Campeonato Saudita, com 10 pontos, conquistados com duas vitórias, ambas obtidas nos últimos cinco jogos, além de quatro empates e seis derrotas.

Apesar da pausa para a data Fifa, iniciada há cerca de duas semanas, o técnico italiano só deixou o cargo após o fim dela, a cinco dias da volta dos jogos, quando a equipe receberá o Al-Diriyah na próxima quinta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita.

Publicidade

A saída de Solinas ocorreu menos de 24 horas depois do amistoso que o Al-Faisaly disputou contra o Al-Shabab, como preparação para a próxima fase, no qual foi derrotado por 4 a 3, o que levou alguns a questionar se a partida teria sido o motivo de sua demissão.

As reações dos torcedores ao jogo se dividiram entre positivas e negativas. Alguns elogiaram o trabalho ofensivo da equipe, enquanto outros apontaram a necessidade de corrigir alguns erros defensivos.

Publicidade

De acordo com o jornal saudita "Okaz", a diretoria do Al-Faisaly chegou a um acordo com Saad Al-Shehri, ex-técnico do Al-Ettifaq, para comandar a equipe no próximo período, como substituto do treinador italiano.

No entanto, o jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que houve apenas uma reunião inicial com Al-Shehri e seu empresário, para conhecer sua visão técnica e os planos que pretende aplicar para desenvolver a equipe caso assuma o comando.

Publicidade

O jornal explicou que o encontro se resumiu a uma única reunião, centrada nas exigências técnicas e administrativas do treinador e em suas ideias para a próxima fase, sem que fossem abordados detalhes contratuais ou financeiros.

Atualmente, o Al-Faisaly avalia todas as opções disponíveis para definir o técnico cujo nome será encaminhado ao Comitê de Sustentabilidade Financeira no próximo período.

Publicidade

Vale lembrar que Solinas se tornou o quarto técnico a deixar o Campeonato Saudita desde o início da atual temporada.

O sérvio Zarko Lazetic foi o primeiro a sair, afastado do cargo de técnico pelo Al-Taawoun em 12 de setembro, antes de o clube contratar seu compatriota Vuk Razovic para substituí-lo.

Publicidade

O segundo foi o técnico saudita Khaled Al-Atwi, que deixou o comando do Al-Ettifaq em 8 de outubro e foi substituído pelo marroquino Jamal Sellami.

Já o último a sair antes de Solinas foi o croata Damir Buric, demitido do cargo de técnico do Abha em 28 de outubro, antes da contratação de seu compatriota Teo Periga para o seu lugar.