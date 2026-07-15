Quarta vez que o placar fica empatado... Será que isso vai acabar com a má fase da seleção inglesa na Copa do Mundo?

A seleção da Inglaterra enfrentará um desafio histórico na Copa do Mundo quando se deparar com a Argentina na Copa do Mundo de 2026.

A seleção argentina enfrentará em breve a seleção inglesa, no estádio de Atlanta, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a seleção da Inglaterra enfrentará a atual campeã da Copa do Mundo pela quarta vez em sua história, já que foi a seleção argentina que conquistou o título da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A seleção dos “Três Leões” não conseguiu vencer, nem mesmo empatar, com o atual campeão nas três ocasiões anteriores, tendo sofrido derrotas em todas elas.

A seleção da Inglaterra perdeu para o Uruguai por 2 a 4 na Copa do Mundo de 1954, depois para o Brasil por 1 a 3 na Copa do Mundo de 1962, antes de ser derrotada pela França por 1 a 2 na Copa do Mundo de 2022.

Vale lembrar que o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina enfrentará a Espanha, após a vitória desta sobre a França nas semifinais por 2 a 0, ontem, terça-feira.