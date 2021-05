Quantos títulos do Italiano têm Juventus, Inter e Milan? Quem são os maiores campeões?

A equipe "Nerazzurri" de Milão voltou a sagrar-se campeã da Serie A italiana após mais de dez anos; confira o ranking histórico

A temporada 2020-21 da Serie A italiana ainda não chegou ao seu fim, mas a quatro rodadas do término do certame já podemos apontar um campeão. A Inter de Milão acabou com o seu jejum de títulos na competição, que durava desde a histórica campanha de 2009-10, e de quebra teve o prazer de também colocar um ponto final aos nove anos interrompidos de triunfos da Juventus – uma de suas maiores rivais.

Os Nerazzurri já tinham uma ampla vantagem de pontos em comparação com os vice-líderes, mas o Scudetto foi sacramentado matematicamente na 34ª rodada: no sábado o time treinado por Antonio Conte venceu o Crotone por 2 a 0 e precisava torcer, um dia depois, para a Atalanta não triunfar contra o Sassuolo. Foi exatamente o que aconteceu, com o time de Bérgamo ficando apenas no empate por 1 a 1 neste domingo (02).

Foi o 19º título italiano conquistado pela Inter de Milão, que desta forma também ultrapassa o Milan, arquirrival da cidade, na lista de maiores campeões da Serie A. Os Nerazzurri estão atrás apenas da Juventus, que já tinha uma vantagem na ponta que só cresceu nos últimos nove anos. Confira, abaixo, quais são os maiores campeões da história da Serie A italiana.

CLUBE TÍTULOS TEMPORADAS Juventus 36 1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 Inter de Milão 19 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1979-80, 1988-89, 2005-06**, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2020-21 Milan 18 1901, 1906, 1907, 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11 Genoa 9 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-15, 1922-23, 1923-24 Torino 7 1927-28, 1942-43, 1945-46, 1946-47,1947-48, 1948-49, 1975-76 Bologna 7 1924-25, 1928-29,1935-36, 1936-37, 1938-39, 1940-41, 1963-64 Pro Vercelli 7 1908, 1909, 1910-11, 1911-12, 1912-13, 1920-21, 1921-22 (CCI) Roma 3 1941-42, 1982-83, 2000-01 Napoli 2 1986-87, 1989-90 Fiorentina 2 1955-56, 1968-69 Lazio 2 1973-74, 1999-00 Cagliari 1 1969-70 Hellas Verona 1 1984-85 Sampdoria 1 1990-91 Novese 1 1921-22 (FIGC) Casale 1 1913-14 Spezia 1 1944*

*Título conquistado pelo Spezia na liga de guerra, jogada durante a Segunda Guerra Mundial. É considerado um título italiano, mas sem o carimbo do Scudetto.

** A edição 2004-05 da Serie A foi retirado da Juventus depois do escândalo de manipulação de resultados que, inclusive, decretou uma punição com rebaixamento da Juve naquela época. O campeonato de 2005-06 foi também foi conquistado em campo pela Juve, mas sob as mesmas circunstâncias passou a ser da Inter de Milão, segunda colocada naquela edição.