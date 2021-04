Quantos milhões o Botafogo ganha com venda de Matheus Babi para o Athletico-PR?

O atacante rescindiu seu contrato com o Alvinegro e até 2025 será jogador do Furacão

Depois certa indefinição sobre o seu futuro, Matheus Babi será jogador do Athletico-PR até 2025. Para contar com o jovem atacante, o Furacão desembolsou um total de R$ 12 milhões. No entanto, a maior parte deste dinheiro vai passar longe dos cofres do Botafogo, clube defendido por Babi entre 2020 e neste início de 2021.

Isso porque o Alvinegro detinha a chamada “taxa de vitrine” do atacante, apesar de também ter investido parte do dinheiro que chegou com a venda de Luis Henrique, em 2020 para o Olympique de Marseille, em uma porcentagem dos direitos de Babi.

Nas negociações com o Athletico, que venceu a concorrência do Fluminense, o Botafogo chegou a pedir para seguir com um porcentual sobre os direitos econômicos do atacante. Entretanto, segundo informado pelo O Dia, o clube paranaense não aceitou.

Em contrapartida, o Athletico-PR propôs pagar R$ 3 milhões, referentes á taxa de vitrine, de uma só vez ao Botafogo – que vive péssima situação econômica, já conhecida por quem acompanha futebol – e o Alvinegro aceitou. Desta forma, o acerto com o Serra Macaense, clube que detém a maior parte dos direitos econômicos do atleta, pode ser sacramentado.

Matheus Babi disputou 48 jogos e marcou 15 gols, alternando bons momentos com algumas polêmicas – como quando foi flagrado em uma boate após derrota do Botafogo no Brasileirão de 2020. A sua chegada ao Athletico-PR foi um dos pedidos de Paulo Autuori, que trabalhou com Babi no Botafogo e atualmente é diretor técnico do rubro-negro paranaense.