Quantos jogos os expulsos no Grêmio x Inter vão perder na Libertadores?

Briga ocorreu no fim da partida pela segunda rodada da competição continental e contou com oito jogadores expulsos

O Tribunal Disciplinar da Conmebol notificou e sobre as penas para os expulsos no clássico Gre-Nal, do dia 12 de março, pela Libertadores da América. Na ocasião a partida acabou empatada sem gols, mas com um saldo negativo para os dois clubes: ao total foram oito jogadores expulsos, quatro de cada lado.

Os dois rivais sulistas dividem a liderança do Grupo E com quatro pontos. A Conmebol ainda não anunciou se vai dar continuidade ao campeonato continental, que está pausado devido à pandemia do novo coronavírus, mas de qualquer forma, anunciou as punições para os jogadores das duas equipes. Moisés e Paulo Miranda, que levaram a maior pena, devem ficar a fase de grupos inteira sem poder atuar.

Expulsos do Internacional

- Moisés - 4 jogos de suspensão e multa de R$ 16 mil

- Edenílson - 3 jogos de suspensão e multa de R$ 16 mil

- Praxedes - suspensão automática de um jogo e multa de R$ 8 mil

- Cuesta - suspensão automática de um jogo e multa de R$ 8 mil

Expulsos do Grêmio

- Paulo Miranda - 4 jogos de suspensão e multa de R$ 16 mil

- Luciano - 3 jogos de suspensão e multa de R$ 16 mil

- Caio Henrique - suspensão automática de um jogo e multa de R$ 8 mil

- Pepê - suspensão automática de um jogo e multa de R$ 8 mil

Segundo o regulamento da Conmebol, apenas suspensão acima de três jogos cabem recurso. Ou seja, apenas Moisés e Paulo Miranda poderiam ter suas penas reduzidas, se o clube fosse atrás disso. Porém, de acordo com o Globo Esporte, o Grêmio não tentará mudar a decisão e o Internacional ainda não avaliou o caso.