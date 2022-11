Quantos jogadores da seleção dos Estados Unidos na Copa jogam no futebol inglês?

Oito dos 26 convocados atuam na Ingaterra por times da Premier League ou da Championship, na Ingaterra

A seleção dos Estados Unidos foi para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, com alguns jogadores mais conhecidos em relação ao que se costuma ter na equipe norte-americana. E, muito disso, se deve aos jogadores que atuam em um dos centros futebolísticos: a Inglaterra.

Adversário da Inglaterra logo na fase de grupos do Mundial de 2022, os Estados Unidos podem ter a seu favor a experiência de quase um quarto de seus jogadores convocados. Isso porque, dos 26 nomes chamados por Gregg Berhalter, oito atuam no futebol inglês.

Ao todo, seis destes jogadores defendem quatro clubes diferentes da Premier League, a elite do futebol inglês, enquanto dois estão em duas equipes da Championship, o equivalente à segunda divisão inglesa. São eles: