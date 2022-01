Quantos jogadores da Premier League estão vacinados contra a Covid-19?

Com a variante Ômicron da Covid-19 causando novos recordes de casos no Reino Unido, a Premier League precisou adiar vários jogos em razão de equipes afetadas com surtos do vírus.

Dezembro foi o mês com o maior número de testes positivos dos jogadores da Premier League na temporada 2021/22.

Então, quantos jogadores da Premier League receberam a vacina contra a Covid-19 e quais clubes estão com seus integrantes completamente vacinados? A GOAL te responde.

Quantos jogadores da Premier League foram vacinados?

A Premier League confirmou que 92% dos jogadores e funcionários dos clubes receberam uma, duas ou três doses da vacina contra a Covid-19 , com 84% dos jogadores ainda com o ciclo vacinal em andamento.

A Liga não divulga detalhes específicos sobre quais jogadores e funcionários receberam vacinas, mas todas as taxas de vacinação serão divulgadas uma vez por mês a partir de janeiro de 2022.

A Premier League encorajou todos os clubes - incluindo funcionários - a serem vacinados, declarando:



"A Liga continua trabalhando com os clubes para encorajar a vacinação entre jogadores e funcionários do clube, bem como promover as mensagens de vacinação de saúde pública do Governo para os clubes e outros públicos."

Quais clubes foram vacinados contra a Covid-19?

Embora a Premier League não divulgue os nomes dos vacinados, os clubes divulgaram suas próprias informações sobre o status de vacinação de seus jogadores e funcionários.

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, confirmou que todos que participam dos treinos da sua equipe receberam pelo menos duas doses da vacina Covid-19.

“Todos os que trabalham no campo de treinamento estão pelo menos com duas doses da vacina e receberão o reforço o mais rápido possível”, disse Klopp aos repórteres antes da vitória do Liverpool contra o Newcastle.

O treinador dos Reds tem sido muito claro sobre ser vacinado contra a Covid-19, afirmando que é responsabilidade de cada proteger não a si mesmo contra o vírus, mas a todos ao seu redor.

“Todos nós temos a chance de ajudar não apenas a nós mesmos, mas também a outras pessoas, sendo vacinados. Existe apenas uma opção - vacine-se. É assim que eu entendo.", afirmou Klopp.

Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, também afirmou que todas as pessoas que participam dos treinos da sua equipe foram vacinados com as duas doses e receberam o reforço, reforçando as palavras de Klopp de que fazer isso é crucial para impedir a disseminação da Covid-19.

Lage disse: “Quando eu vim aqui, me deram a chance de ser vacinado e eu aceitei. Foi importante para mim porque tenho a minha família em Portugal e quando tenho dias de folga, vou lá passar um tempo com a minha mulher e filhos, por isso tomei as minhas vacinas."

“Todos em nosso ambiente estão totalmente vacinados, o que é a coisa certa a fazer, especialmente com o aumento de casos positivos na Premier League e na sociedade em geral. Temos a responsabilidade de manter a nós mesmos e aos outros seguros, por isso, quando os jogadores e a equipe receberam a dose de reforço, foi uma decisão simples para nós e foi ótimo fazer isso juntos após o jogo. ” afirmou Lage.

O Norwich City também confirmou que vários de seus jogadores receberam a dose de reforço.