Quantos gols Ronaldo fez na Copa de 2006? E em todas as Copas do Mundo?

Ex-atacante marcou o seu nome na história da seleção brasileira e do futebol mundial

Jogar uma Copa já é o sonho para qualquer jogador de futebol, mas entrar para a lista dos maiores artilheiros da é marcar seu nome na história do esporte. E Ronaldo, apesar de muitos altos e baixos na carreira, coleciona títulos, jogos e muitos gols com a camisa da seleção brasileira.

Ao todo, o ex-atacante participou de três Copas do Mundo e foi o segundo maior artilheiro do , totalizando 15 gols marcados. Em 2006, Ronaldo disputou o seu último Mundial e decepcionou ao lado do "Quadrado Mágico" montado por Carlos Alberto Parreira.

Confira os números da última Copa de Ronaldo!

RONALDO: QUANTOS GOLS NA COPA DE 2006?



Em 2006, Ronaldo vinha em momento de baixa no e lutava contra a balança, mas tinha grande prestígio na seleção comandada por Carlos Alberto Parreira.

Ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano, Ronaldo formava a linha de frente que recebeu o apelido de "Quadrado Mágico".

No entanto o atacante marcou o seu primeiro gol apenas na terceira partida da fase de grupos, quando fez dois em vitória sobre o por 4 a 1. O segundo gol foi um marco, porque com ele R9 empatou com o alemão Gerd Müller como maior artilheiro das Copas, com 14 gols. Nas oitavas de final, Ronaldo conseguiu se isolar como recordista, mas a marca foi superada em 2014, pelo alemão Miroslav Klose.

RODADA JOGO GOLS Terceira rodada da fase de grupos Brasil 4 x 1 Japão 2 Oitavas de final Brasil 3 x 0 1

RONALDO: QUANTOS GOLS MARCADOS NA HISTÓRIA DAS COPAS DO MUNDO?



Ronaldo e Copas do Mundo: uma história de quatro edições, dois títulos, 19 jogos e muitos gols - 15, para ser mais exato.

O “Fenômeno” marcou quatro gols em 1998 na Copa da , oito em 2002 no Japão e três tentos em 2006 na .

Os gols saíram nas três Copas do Mundo em que foi titular: 1998, 2002 e 2006. Em 1994, o ex-camisa 9 estava no elenco do tetracampeão, mas não chegou a entrar em campo.

ANO RODADA JOGO GOLS Copa do Mundo de 1998 Fase de grupos Brasil 3 x 0 1 Copa do Mundo de 1998 Oitavas de final Brasil 4 x 1 2 Copa do Mundo de 1998 Semifinal Brasil 1 x 1 1 Copa do Mundo de 2002 Fase de grupos Brasil 2 x 1 1 Copa do Mundo de 2002 Fase de grupos Brasil 4 x 0 1 Copa do Mundo de 2002 Fase de grupos Brasil 5 x 2 2 Copa do Mundo de 2002 Oitavas de final Brasil 2 x 0 1 Copa do Mundo de 2002 Semifinal Brasil 1 x 0 Turquia 1 Copa do Mundo de 2002 Final Brasil 2 x 0 Alemanha 2 Copa do Mundo de 2006 Fase de grupos Brasil 4 x 1 Japão 2 Copa do Mundo de 2006 Oitavas de final Brasil 3 x 0 Gana 1

A CAMPANHA DA SELEÇÃO NA COPA DE 2006



O Brasil foi para a credenciado pelo título da um ano antes e muito se esperava do poderoso ataque da Seleção.

No entanto, a seleção foi completamente dominada pela França nas quartas de final, que venceu por 1 a 0, com gol de Henry.

Ronaldinho, que chegou ao Mundial sem o seu melhor condicionamento físico, voltou a joga mal e terminou a Copa do Mundo como a grande decepção.