Quantos gols o zagueiro Marquinhos tem na carreira? Os números por seleção brasileira, PSG e mais

Zagueiro do PSG e seleção vem se destacando pelos gols marcados, além do ótimo desempenho defensivo

Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain e seleção brasileira, está em grande fase. Além do excelente desempenho defensivo, o jogador também vem decidindo no ataque, com gols importantes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na estreia da seleção na Copa América neste domingo (13), Marquinhos voltou a balançar as redes, dessa vez com os pés, após jogada confusa dentro da área. Com o gol, o zagueiro chega a seu oitavo na temporada, onde já disputou 47 partidas.

Quantos gols Marquinhos fez pela seleção?

Atuando pela seleção brasileira principal desde 2013, ano em que foi comprado em definitivo pela Roma, Marquinhos já deixou as suas marcas. No total são três gols marcados em 54 aparições, considerando que dois foram marcados em 2021.

Quantos gols Marquinhos fez pelo PSG?

Contratado pelo PSG no meio de 2013, como quarto zagueiro mais caro da história à época, Marquinhos já se tornou um dos ídolos da torcida da capital francesa. Até aqui são 24 títulos conquistados, com destaque para seis edições da Ligue 1.

Pelo Paris Saint-Germain, Marquinhos marcou 31 gols em 323 partidas disputadas até aqui.

Quantos gols Marquinhos fez pela Roma?

Mais artigos abaixo

Apesar da passagem rápida pelo clube italiano, Marquinhos deixou uma ótima impressão na torcida da Roma. No quesito gols, no entanto, essa foi a sua passagem mais discreta, já que não balançou as redes em suas 30 partidas disputadas.

Quantos gols Marquinhos fez pelo Corinthians?

Cria da base do Corinthians, Marquinhos deixou o time do Parque São Jorge muito cedo, com apenas 14 partidas disputadas como profissional. Com poucas oportunidades, o zagueiro não chegou a marcar pelo Timão.