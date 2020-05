Quantos gols Marta fez pela seleção feminina no título do Pan de 2007

Rainha do futebol feminino brasileiro, Marta fez cinco gols em uma única partida e se mostrou ao mundo como uma das melhores da história

O futebol feminino do conquistou o título do Pan-Americano de 2007, sobre a temida seleção dos , com direito a uma goleada por 5 a 0 na finalíssima. O grande destaque daquela competição foi uma jovem jogadora que começava a chamar a atenção de todo o mundo. Trata-se de Marta Vieira, a Rainha do futebol brasileiro , e seis vezes melhor jogadora do mundo.

No histórico Pan de 2007, que Marta se referiu como "um momento especial para o futebol feminino", a atacante marcou 12 dos 33 gols anotados pela seleção brasileira e foi a artilheira da competição.

Marta balançou as redes em quatro jogos, dos seis da campanha vitoriosa do Brasil naquele ano.

Após passar sem gols na estreia contra o , Marta marcou seu primeiro gol na competição na goleada por 5 a 0 sobre a .

No jogo seguinte, na histórica goleada por 10 a 0 do Brasil sobre o , a Rainha fez quatro gols.

A partida contra a tradicional seleção canadense, que fecharia a fase de grupos, foi mais um massacre brasileiro: 7 a 0, com direito a cinco gols da alagoana de Dois Riachos.

Na semifinal, o Brasil fez um jogo duro contra o e venceu por 2 a 0, mas Marta não fez nenhum gol.

Na final, contra a toda poderosa e tradicional seleção dos Estados Unidos , um baile brasileiro: 5 a 0, com direito a dois gols de Marta, que fecharia com chave de ouro uma brilhante participação nos jogos Pan-Americanos, disputados em terras brasileiras.