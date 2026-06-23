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Kylian Mbappe France World Cup 2018Getty Images
Mudeet Arora

Traduzido por

Quantos gols Kylian Mbappé marcou pela França? O histórico completo do astro dos Bleus na Copa do Mundo, na Eurocopa e em amistosos internacionais

K. Mbappe
França
Copa do Mundo
Eurocopa

O francês vem marcando gols pela seleção desde que estreou como artilheiro em 2017

Kylian Mbappé é, sem dúvida, um dos maiores jogadores do futebol moderno no que diz respeito à capacidade de marcar gols.

Com uma velocidade impressionante e grande habilidade com a bola, o craque do Paris Saint-Germain está a caminho de se tornar um dos maiores jogadores da história da França.

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Pela seleção nacional, Mbappé marcou seu primeiro gol em 2017 contra a Holanda e, aos 19 anos, tornou-se o segundo jogador mais jovem, atrás apenas de Pelé, a marcar em uma final de Copa do Mundo, ao balançar as redes aos 65 minutos contra a Croácia, garantindo o cobiçado troféu em 2018.

Mas quantos gols o francês já marcou, afinal, e em quais competições ele balançou as redes com mais frequência?

Total de gols de Mbappé pela França

CompetiçãoJogosGols
Copa do Mundo1616
Eurocopa91
Eliminatórias da Copa do Mundo1611
Eliminatórias para a Eurocopa1312
Liga das Nações da UEFA219
Amistosos internacionais2511

 

10060

Quantos gols Mbappé marcou na Copa do Mundo?

EdiçãoPartidasGols
Copa do Mundo de 201874
Copa do Mundo de 202278
Copa do Mundo de 202624

 

1616

O histórico de Mbappé no Campeonato Europeu

EdiçãoPartidasGols
Euro 202040
Euro 202451

 

91

Gols nas eliminatórias da Copa do Mundo

EdiçãoGols
Eliminatórias para a Copa do Mundo de 20181
Eliminatórias para a Copa do Mundo de 20225
Eliminatórias da Copa do Mundo de 20265

 

11

Gols de Mbappé em amistosos pela França

JogosGols
2511

Hat-tricks de Mbappé pela França

PartidaGolsCompetiçãoData
França 8 x 0 Cazaquistão4Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 202213 de novembro de 2021
França 3 x 3 Argentina3Copa do Mundo da FIFA 2022 18 de dezembro de 2022
França 14 x 0 Gibraltar0Eliminatórias da Euro 202418 de novembro de 2023

Os adversários favoritos de Mbappé

SeleçãoGols
Holanda6
Argentina5
Cazaquistão4
Gibraltar4
Ucrânia4
Islândia3
Polônia3
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