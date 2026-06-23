Quantos gols Kylian Mbappé marcou pela França? O histórico completo do astro dos Bleus na Copa do Mundo, na Eurocopa e em amistosos internacionais

Kylian Mbappé é, sem dúvida, um dos maiores jogadores do futebol moderno no que diz respeito à capacidade de marcar gols.

Com uma velocidade impressionante e grande habilidade com a bola, o craque do Paris Saint-Germain está a caminho de se tornar um dos maiores jogadores da história da França.

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Pela seleção nacional, Mbappé marcou seu primeiro gol em 2017 contra a Holanda e, aos 19 anos, tornou-se o segundo jogador mais jovem, atrás apenas de Pelé, a marcar em uma final de Copa do Mundo, ao balançar as redes aos 65 minutos contra a Croácia, garantindo o cobiçado troféu em 2018.

Mas quantos gols o francês já marcou, afinal, e em quais competições ele balançou as redes com mais frequência?

Total de gols de Mbappé pela França

Competição Jogos Gols Copa do Mundo 16 16 Eurocopa 9 1 Eliminatórias da Copa do Mundo 16 11 Eliminatórias para a Eurocopa 13 12 Liga das Nações da UEFA 21 9 Amistosos internacionais 25 11 100 60

Quantos gols Mbappé marcou na Copa do Mundo?

Edição Partidas Gols Copa do Mundo de 2018 7 4 Copa do Mundo de 2022 7 8 Copa do Mundo de 2026 2 4 16 16

O histórico de Mbappé no Campeonato Europeu

Edição Partidas Gols Euro 2020 4 0 Euro 2024 5 1 9 1

Gols nas eliminatórias da Copa do Mundo

Edição Gols Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 1 Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 5 Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 5 11

Gols de Mbappé em amistosos pela França

Jogos Gols 25 11

Hat-tricks de Mbappé pela França

Partida Gols Competição Data França 8 x 0 Cazaquistão 4 Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2022 13 de novembro de 2021 França 3 x 3 Argentina 3 Copa do Mundo da FIFA 2022 18 de dezembro de 2022 França 14 x 0 Gibraltar 0 Eliminatórias da Euro 2024 18 de novembro de 2023

Os adversários favoritos de Mbappé