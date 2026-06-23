Quantos gols Kylian Mbappé marcou pela França? O histórico completo do astro dos Bleus na Copa do Mundo, na Eurocopa e em amistosos internacionais

Kylian Mbappé é, sem dúvida, um dos maiores jogadores do futebol moderno no que diz respeito à capacidade de marcar gols.
Com uma velocidade impressionante e grande habilidade com a bola, o craque do Paris Saint-Germain está a caminho de se tornar um dos maiores jogadores da história da França.
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Pela seleção nacional, Mbappé marcou seu primeiro gol em 2017 contra a Holanda e, aos 19 anos, tornou-se o segundo jogador mais jovem, atrás apenas de Pelé, a marcar em uma final de Copa do Mundo, ao balançar as redes aos 65 minutos contra a Croácia, garantindo o cobiçado troféu em 2018.
Mas quantos gols o francês já marcou, afinal, e em quais competições ele balançou as redes com mais frequência?
Total de gols de Mbappé pela França
|Competição
|Jogos
|Gols
|Copa do Mundo
|16
|16
|Eurocopa
|9
|1
|Eliminatórias da Copa do Mundo
|16
|11
|Eliminatórias para a Eurocopa
|13
|12
|Liga das Nações da UEFA
|21
|9
|Amistosos internacionais
|25
|11
|100
|60
Quantos gols Mbappé marcou na Copa do Mundo?
|Edição
|Partidas
|Gols
|Copa do Mundo de 2018
|7
|4
|Copa do Mundo de 2022
|7
|8
|Copa do Mundo de 2026
|2
|4
|16
|16
O histórico de Mbappé no Campeonato Europeu
|Edição
|Partidas
|Gols
|Euro 2020
|4
|0
|Euro 2024
|5
|1
|9
|1
Gols nas eliminatórias da Copa do Mundo
|Edição
|Gols
|Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018
|1
|Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022
|5
|Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
|5
|11
Gols de Mbappé em amistosos pela França
|Jogos
|Gols
|25
|11
Hat-tricks de Mbappé pela França
|Partida
|Gols
|Competição
|Data
|França 8 x 0 Cazaquistão
|4
|Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2022
|13 de novembro de 2021
|França 3 x 3 Argentina
|3
|Copa do Mundo da FIFA 2022
|18 de dezembro de 2022
|França 14 x 0 Gibraltar
|0
|Eliminatórias da Euro 2024
|18 de novembro de 2023
Os adversários favoritos de Mbappé
|Seleção
|Gols
|Holanda
|6
|Argentina
|5
|Cazaquistão
|4
|Gibraltar
|4
|Ucrânia
|4
|Islândia
|3
|Polônia
|3